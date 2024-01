Encuesta EF: Claudia Sheinbaum aventaja por 22 puntos a Xóchitl Gálvez

La ventaja de Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, sobre Xóchitl Gálvez se amplió a 22 puntos porcentuales en diciembre, al contar con 52 por ciento de las preferencias, mientras que la precandidata del Frente opositor suma 30 por ciento, según indica una encuesta nacional de El Financiero realizada el mes pasado. En noviembre la ventaja era 19 puntos.

Preferencias electorales

De acuerdo con el estudio, 38 por ciento de las personas entrevistadas dijo apoyar completamente a Claudia Sheinbaum, mientras que 17 por ciento está completamente con Xóchitl Gálvez.

Esos son sus niveles de voto duro, de acuerdo con una escala de 10 puntos utilizada en la encuesta. El resto de las personas entrevistadas tiene alguna inclinación hacia ellas, como 11 por ciento para Sheinbaum y 12 por ciento hacia Gálvez, pero 14 por ciento luce completamente indiferente hacia las dos precandidatas presidenciales.

Al preguntar a quién preferiría ver en una fiesta de fin de año, 46 por ciento mencionó a Claudia Sheinbaum y 27 por ciento a Xóchitl Gálvez. Y al preguntar quién de ellas contaría mejores chistes, 33 por ciento mencionó a Sheinbaum y 21 por ciento a Xóchitl.

El 44 por ciento manifestó que entre las dos preferiría tener como amiga a Sheinbaum y 26 por ciento a Gálvez. Y al preguntar a quién de las dos preferiría tener como jefa en el trabajo, 41 por ciento mencionó a Claudia y 23 por ciento a Xóchitl, aunque 31 por ciento dijo que a ninguna.

Entre Claudia y Xóchitl

Según el sondeo, la precandidata presidencial de Morena cuenta con 50 por ciento de opinión favorable y 34 por ciento desfavorable; mientras que la precandidata del Frente opositor suma 32 por ciento de positivos y 50 por ciento de negativos. La encuesta revela que 59 por ciento de las personas entrevistadas ya decidió definitivamente desde ahora por quién va a votar; 17 por ciento tiene una decisión todavía no definitiva y podría cambiar, mientras que 15 por ciento aún no decide su voto, lo está pensando. El 8 por ciento dijo que no le interesa votar.

Opinión y conocimiento

La encuesta revela que Morena cuenta con 45 por ciento de la intención de voto para diputados federales, y junto con sus aliados, 47 por ciento. Por su parte, el PAN y el PRI captan 19 y 10 por ciento de las preferencias, y sumados con el PRD cuentan con 31 por ciento, 16 puntos abajo de Morena y sus aliados.

Por su parte, Movimiento Ciudadano suma 5 por ciento en las preferencias para diputados, y 7 por ciento en la presidencial, sin precandidato aún.

Percepción de competencia en 2024