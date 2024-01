Encuestas, ‘una vacilada’; Morena ‘las tiene todas pagadas’: Xóchitl Gálvez

Las encuestas que colocan arriba en las preferencias a Claudia Sheinbaum “son una vacilada” porque Morena “las tiene todas pagadas”, aseguró la aspirante presidencial del frente opositor, la panista Xóchitl Gálvez.

“Las encuestas van a ser una vacilada, yo quisiera que les preguntaran a los mexicanos si están de acuerdo en que siga la política de inseguridad de este gobierno y nueve de cada 10 te van a decir que no. Es la verdadera encuesta y es lo que la gente va a resolver en la elección”, afirmó.

Desde Guadalajara, Jalisco, estimó que “es muy temprano, Morena tiene pagadas a todas las encuestadoras prácticamente y los que no, no dan esa diferencia”, dijo.

“Ellos quieren crear la percepción con dinero, porque la candidata de Morena es la candidata de la oligarquía, que trae cientos de millones de pesos de dinero mal habido de las obras faraónicas y de empresarios que le están apostando a seguir haciendo negocios con este gobierno”, afirmó.

Acusó también que “el presidente es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum y ella lo único que ha dicho es que va a seguir con todo lo que quiere el presidente. Ella no tiene ideas propias y simplemente dice que la 4T es lo máximo; pero la gente va a tener miedo contestar a las encuestadoras por muchos problemas”, sostuvo.

Anticipó que en Morena “saben que va van a perder y tienen a todo el gobierno operando en favor de Claudia Sheinbaum”, y como ejemplo mencionó la denuncia que presentó la titular de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, Merilyn Gómez Pozos, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, en contra de MC y de la propia Xóchitl Gálvez, por seis espectaculares instalados en el estado.

“Yo no he puesto espectaculares, claro que yo no los hice y ya me deslindé, pero es increíble que Morena no haya visto los 10 mil espectaculares que se pudieron durante la precampaña de Claudia Sheinbaum y ahora se queja por seis espectaculares. No tienen moral”, expresó.

“No tienen abuela y se los digo desde aquí. Que se aguanten, no sean chillones, van a perder”. Sobre la denuncia presentada, dijo que “esos funcionarios públicos y deben estar trabajando, están usando recursos públicos y ahí está todo el gobierno operando en favor de Morena, porque saben que van a perder, tienen miedo y meten a todos para defender a Morena”, dijo.

En entrevista, también criticó que el presidente juega con la idea de la reforma al Poder Judicial “porque quiere tener ministros que estén a su servicio”.

“Quiere jugar con esa idea de que los jueces sean elegidos por el voto popular y que así las cosas van a mejorar. Lo que el presidente tiene que hacer es mejorar la estrategia de seguridad para que no se cometan delitos y respetar la Constitución”, opinó.

“Pero como no quiere respetar la Constitución, quiere tener ministros que estén a su servicio, y la verdad es que el propio ministro Arturo Zaldívar, que es como de sus adeptos, ha dicho que sería un error elegir a los jueces con voto popular”, recordó.

Todo esto, declaró, “habla de que el presidente lo que quiere es instaurar un autoritarismo y México no lo puede resistir. La división de Poderes es clave y es lo que vamos a defender en esas elecciones”, anticipó.