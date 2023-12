Claudia Sheinbaum sigue pasos de AMLO sobre reforma del Poder Judicial

La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, rechazó que la “cuarta transformación” represente la llegada del “autoritarismo”, ya que, por el contrario, lo que busca es la “democratización” del Poder Judicial a través del concretar el plan C.

De gira por Tamaulipas, llamó al electorado a no confiarse y organizar comités de defensa de la transformación para poder llevar a cabo el plan C, planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que consiste en ganar la mayoría calificada en el Congreso para poder impulsar una reforma constitucional y elegir a jueces y ministros de la Corte en las urnas.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México puso énfasis en que la democracia llegó tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, por lo que ahora es necesario democratizar al Poder Judicial.

“Pues falta la democracia en el Poder Judicial, porque se preocupan mucho de que los jueces sean electos por el pueblo, ¿a poco está bien el Poder Judicial?, ¿la Suprema Corte a poco está bien?, ¿y cuál es la mejor manera de que esté bien?, porque dicen que ‘cómo es posible que llegue la democracia el Poder Judicial’, y luego nos llaman autoritarios, no”.

“Lo mejor es que el pueblo decida, que se puedan elegir los jueces, que se puedan elegir los ministros de la Suprema Corte, y esa es parte de nuestro plan de democratización del país. Más democracia y más libertades, más bienestar”, dijo.

Esta declaración se da luego de que el diario El País publicó que el equipo de Sheinbaum no contempla que la elección de los ministros sea por voto popular sino más bien evalúa un modelo de elección indirecta.

No obstante, la morenista, en Ciudad Victoria, insistió en que ella tiene un plan que cumplir, marcado por el titular del Ejecutivo, y ese es “el plan C, que es seguir democratizando nuestro país. Porque la democracia llegó al Poder Ejecutivo. El Presidente vive en la justa medianía y su austeridad republicana, no sólo eso, pasó una ley para que haya revocación de mandato, para que si el pueblo no está de acuerdo no se queden los presidentes”.

“La democracia llegó al Poder Legislativo, ahí se acabaron los moches que había antes. Ahora se gobierna democráticamente, y se gobierna para el pueblo. Falta la democracia en el Poder Judicial”, subrayó.