AMLO defiende al Tren Maya: ‘Están enojadísimos; poco a poco vamos a ir mejorando’

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina este miércoles 18 de diciembre de 2023 desde Palacio Nacional.

AMLO defiende al Tren Maya: Poco a poco todo lo vamos a ir mejorando

El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su mañanera defendiendo el Tren Maya y aseguró que sus adversarios están enojados por la inauguración del primer tramo del megaproyecto.

“Están enojadísimos, dicen que es muy aburrido el Tren Maya. Imagínense, una de las cosas buenas que tienen los trenes es que, a diferencia del avión o del autobús, relajan. Se puede ir platicando y va uno relajado, relajado, relajado. Si van dormidos, pues es que van despreocupados, ojalá pudiese yo dormirme así”, replicó en Palacio Nacional.

“Todo es puro enojo. Ah, y lo otro, que no hay cochinita, que no hay panuchos, no hay chanchamito, sino paninis y que es carísimo. ¡Poco a poco todo lo vamos a ir mejorando, es un proceso, que nos esperen, va iniciando!”, prometió.

¿Cuáles son las gasolineras más baratas y caras del país? Esto dice la Profeco

El procurador David Aguilar presentó el informe semanal sobre las gasolineras con los precios más altos y más bajos en las ocho regiones del país.

La semana pasada, el precio promedio de la gasolina Magna fue de 22.45 pesos por litro; el de la Premium de 24.42 pesos por litro; mientras que el Diésel se vendió en 24.02 pesos por litro.

Las gasolineras ‘más careras’ fueron OxxoGas, RedCo y Petro7Seven mientras que las ‘aliadas de los consumidores’ fueron ORSAN, G500 y Total.

De acuerdo con el monitoreo de la Profeco -4 al 10 de diciembre- estos fueron los establecimientos con los precios más bajos en todo el país:

Gasolina Magna en Pemex en Celaya, Guanajuato: $21.15 por litro.

en en Celaya, Guanajuato: $21.15 por litro. Gasolina Premium en Valero de Pachuca, Hidalgo: $20.99 por litro.

en de Pachuca, Hidalgo: $20.99 por litro. Diésel en Pemex de Chalco, Edomex: $23.00 por litro.

En tanto, las estaciones de servicio más ‘pasadas de rosca’ fueron:

Gasolina Magna en Mobil en San Pedro Garza García, Nuevo León: $24.79 por litro.

en San Pedro Garza García, Nuevo León: $24.79 por litro. Gasolina Premium en Pemex de Guaymas, Sonora: $26.49 por litro.

de Guaymas, Sonora: $26.49 por litro. Diésel en Valero de Venustiano Carranza, Michoacán: $25.73 por litro.

¿En dónde venden la canasta básica más barata?

Asimismo, David Aguilar informó sobre los supermercados que vendieron los 24 productos de la canasta básica al precio más bajo -en las cuatro regiones del país- durante el monitoreo realizado del 4 al 8 de diciembre.