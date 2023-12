Morena da bienvenida a expriistas que apoyan a Sheinbaum: ‘Que nos ayuden... desde su trinchera’

“No nos queda más que darles la bienvenida y que nos ayuden a sumar” fue el mensaje de Mario Delgado, dirigente de Morena, al grupo de expriistas que anunciaron este martes su apoyo al proyecto de Claudia Sheinbaum.

El exfuncionario capitalino remarcó que se “necesita valor” para dar un mensaje como el encabezado este 19 de diciembre por Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México.

“La verdad, sorprendente para bien porque son políticos de trayectoria, de peso que han dicho ‘pues ya no estamos conformes con la ruta que tiene el PRI’, y cómo van a estar conformes si el PRI está entregado a la derecha”, dijo Delgado en rueda de prensa.

¿Sheinbaum sumará al Frente Progresista a su equipo de campaña?

Alejandro Murat, Eruviel Ávila y Adrián Rubalcava están en el grupo de expriistas que anunciaron su apoyo a Sheinbaum. (Comunicación Social)

Durante su mensaje, Eruviel Ávila aseguró que los integrantes del Frente Progresista no buscan cargos ni puestos en un posible gabinete de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Quiero subrayar que Eruviel Ávila no está en búsqueda de ‘chamba’ ni de puestos, no tengo plan en ese sentido. Yo le apuesto que le vaya muy bien a México y eso se va a lograr con la doctora”, dijo.

Sobre ese asunto Delgado (quien es el coordinador de campaña en el equipo de Sheinbaum), dijo que le ‘tomaba la palabra’ a Eruviel Ávila... con ciertas condiciones.

“Lo que más me gustó de su mensaje es que dijeron que no van por cargos y me permite darles la bienvenida a que se sumen a este proyecto de transformación desde su trinchera, que nos ayuden a que esto continúe porque nuestro partido es un ‘partido movimiento’”, comentó.

¿Quiénes son los expriistas que integran el Frente Progresista?

El grupo es encabezado, entre otros, por Eruviel Ávila, quien llegó al poder en el Estado de México de ‘mano’ del PRI en 2011. Sin embargo, el senador renunció al tricolor en julio de este año junto con otras figuras del partido como Miguel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu para formar el grupo Congruencia por México.

También está Adrián Rubalcava, exalcalde de Cuajimalpa quien buscó la candidatura de la alianza Va por México para la jefatura de Gobierno en 2024, pero que terminó renunciando a la militancia en el PRI tras criticar la forma en la que la coalición eligió a Santiago Taboada como abanderado.

¿Qué tienen en común ambos personajes? Su ‘odio’ hacia Alejandro ‘Alito’ Moreno. El grupo con el que Ávila renunció al PRI en julio acusó al dirigente de “destruir” y “hacer pedazos” al instituto político fundado por Plutarco Elías Calles.

En el caso de Rubalcava, el exalcalde capitalino aseguró que ‘Alito’ lo había utilizado y traicionado pues, aseguró, dijo que apoyaría su aspiración de ser el abanderado del Frente en la CDMX.

“Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme de la manera en que me trataste”, declaró Rubalcava en noviembre.

En el grupo también está Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca que colaboró muy de cerca con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Murat renunció al PRI en noviembre, al asegurar que “ya no podía ser parte de algo que no me define”.