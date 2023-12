Claudia Sheinbaum le aclara a los ex del PRI que no tienen un lugar seguro

“En todo caso, vale mucho la pena plantearlo, no es que digan: ‘me voy para acá porque me ofrecen un puesto’, sino que ellos toman una decisión, que es salirse del partido en el que militaron muchos años", enfatizó Claudia Sheinbaum. [Fotografía. Especial]

La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se congratuló del respaldo a su campaña de una veintena de expriistas que crearon la Alianza Progresista; no obstante, aclaró que eso no quiere decir que Adrián Rubalcava, Alejandro Murat o Eruviel Ávila tengan un espacio o puesto asegurado.

La exjefa de Gobierno, entrevistada en su gira por Matehuala, San Luis Potosí, consideró que “ya veremos” si hay un acercamiento con el grupo de expriistas que solicitaron ser sumados a su campaña.

“Ya después veremos en la coordinación; le pediré a Mario Delgado (líder de Morena), si es necesario, que se reúna con ellos, pero no es un asunto de que llegan a ocupar un espacio, sino que renuncian allá y voltean para acá a decir que la alternativa es la alianza Morena, PT, Verde. No es que me pidieron permiso”, declaró.

De acuerdo con la morenista, priistas como Jorge Carlos Ramírez Marín y Nuvia Mayorga sólo tomaron la decisión de salirse del PRI porque ya no se sienten representados en ese partido, por lo que han hecho una serie de críticas no solamente a la dirigencia del PRI, sino a lo que representa la alianza de PAN, PRI y PRD.

“En todo caso, vale mucho la pena plantearlo, no es que digan: ‘me voy para acá porque me ofrecen un puesto’, sino que ellos toman una decisión, que es salirse del partido en el que militaron muchos años. Muchos de ellos surgieron con el PRI. Eruviel Ávila ya me había dicho que se había ido al Partido Verde. Adrián Rubalcava ya había dicho que me apoyaba; Murat también ya había dicho que me apoyaba”.

“Pero no es que vengan a solicitar un espacio en el gobierno, sino que ellos toman una decisión de salirse del PRI porque ya no están de acuerdo con lo que en su momento decidieron que representaba para ellos estar en ese partido político. Es una crisis de un modelo de alianza del otro lado y, al mismo tiempo, de lo que el PRI representó durante muchos años en nuestro país”, dijo.

Por otra parte, Sheinbaum agradeció que los expriistas hayan tomado la decisión de apoyar su proyecto como precandidata de Morena.

“Agradezco el apoyo, pero ya después veremos. (...) Ellos lo dicen así y ya veremos el acercamiento, como otras personas que se han acercado y, repito, para todos nuestros militantes y simpatizantes eso no quiere decir que tienen un espacio y puesto y demás, sino que sencillamente se unen a este proyecto”, aseguró.