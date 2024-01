Xóchitl asegura que Sheinbaum está en nivel ‘alcanzable’ en encuestas: ‘Estoy creciendo, ella baja’

“A mí no me da miedo empezar abajo, lo que me da miedo es que la gente no despierte”, así respondió Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del Frente Amplio por México, este lunes tras remarcar que su rival, Claudia Sheinbaum, aún está en un nivel alcanzable, ya que solo la aventaja 14 y no más de 20 puntos, como marcan casas encuestadoras.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la panista sostuvo que la abanderada de Morena “está mucho más abajo de lo que ellos dicen”, por lo que en sus encuestas de medición la colocan entre 10 y 14 puntos arriba.

“Vamos a suponer 14 puntos, en otras 10, pero la gente no va a contestar, ya tuvimos la experiencia del Estado de México, se la pasaron diciendo que eran 20 puntos, se la pasaron desanimando a la gente, ellos quieren dar la percepción con ustedes de que ya no es necesario hacer elección”, remarcó.

Por ello, Gálvez reiteró que en las encuestas continúa creciendo y criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por ‘meter su cuchara’ en la elección presidencial.

“Estoy creciendo, ella baja, es obvio que tenía que bajar y obviamente eso los va a enloquecer en Palacio Nacional, el presidente está metido en la elección, él un día sí y otro también sale en los medios nacionales a hablar de su candidata y eso está prohibido”, añadió.

Incluso, acusó que Sheinbaum está más arriba que ella porque “los recursos han sido tremendos durante varios años”, por lo que prometió conseguir más aprobación, ya que quedan cuatro meses y medio de campaña y “son muchos para una decisión de los mexicanos”.

¿Cuántos puntos aventaja Sheinbaum a Xóchitl, según la encuesta de EF?

La ventaja de Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, sobre Xóchitl Gálvez se amplió a 22 puntos porcentuales en diciembre, al contar con 52 por ciento de las preferencias, mientras que la precandidata del Frente opositor suma 30 por ciento, según la encuesta más reciente de El Financiero realizada el mes pasado. En noviembre la ventaja era 19 puntos.

El 38 por ciento de las personas entrevistadas dijo apoyar completamente a Claudia Sheinbaum, mientras que 17 por ciento está completamente con Xóchitl Gálvez.

El resto de las personas entrevistadas tiene alguna inclinación hacia ellas, como 11 por ciento para Sheinbaum y 12 por ciento hacia Gálvez, pero 14 por ciento luce completamente indiferente hacia las dos precandidatas presidenciales.