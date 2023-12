El PRI votará en contra de reformas electoral, judicial y militarización

“Ni hay conversaciones con nadie ni se apoyarán iniciativas como la de materia electoral”, que “es inviable previo a un proceso de elecciones y no puede haber modificaciones”, expuso el diputado priista Rubén Moreira. [Fotografía. Especial]

Entre acusaciones de MC de que priistas ayudan a Morena a “colonizar” al INE y al Tribunal Electoral, el líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, sostuvo que su partido no apoyará a la ‘4T’ ni lo hará en las reformas electoral, al Poder Judicial ni a la Guardia Nacional que pretenden.

Subrayó que, sobre las diferencias al interior del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “por el bien de la democracia, las instituciones tienen que estar sólidas, tranquilas y laborando por México; que este clima de polarización que se da en el país por otras cosas no se lleve ahí”, comentó.

Al rechazar las “acusaciones y versiones especulativas”, el legislador afirmó, en entrevista, que “ni hay conversaciones con nadie ni se apoyarán iniciativas como la de materia electoral”, que “es inviable previo a un proceso de elecciones y no puede haber modificaciones”.

Entre las versiones de un nuevo eventual PRIMor, Moreira dijo que “las reglas tienen que estar ya establecidas. Entonces le digo, con todo respeto, al Presidente de la República, creo que no es correcto que anuncie una reforma electoral cuando no puede haberla, y que genere controversia e inquietud en las cámaras con algo que no puede ser ni siquiera votado”, dijo.

Destacó, por ello, que “el gobierno y su partido tienen que generar armonía y estabilidad, y sus representantes en las cámaras del Congreso no generan eso; no pueden requerir votos cuando no han generado ni armonía, ni estabilidad, ni han cumplido con la Constitución”.

Morena mantiene en su agenda una reforma electoral que busca la transformación total y reducción del INE, pero que es a nivel constitucional y requiere de una mayoría calificada en ambas cámaras.

Sobre la reforma al Poder Judicial que el Ejecutivo podría enviar el año próximo –con la intención de que sus integrantes sean electos por el pueblo– explicó que “la narrativa de las democracias en el mundo ha demostrado que lo mejor es que jueces y magistrados sean seleccionados por los otros dos poderes, que tienen la legitimidad popular”.

Respecto a las reformas para dejar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, el priista indicó que, primero, el compromiso del propio gobierno de Morena fue que el mando de este cuerpo policial sería de corte civil, no militar.

Segundo, “y que es el problema mayor del país”, es que “en el gobierno de hoy no hay un proyecto de seguridad pública y, en algunos momentos, la oposición ha concedido al gobierno federal lo que ha solicitado; sin embargo, los resultados que dio la Secretaría de Seguridad Pública son pésimos”, reclamó.

Remarcó que “ellos tienen la responsabilidad, dice la Constitución, de constituir una Guardia Nacional civil y debieron de haber trabajado en eso ya en estos últimos cuatro años que lleva ese proyecto”.

El coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, acusó que “el PRI está ayudándole a Morena a colonizar el INE, como también lo hizo con el Tribunal Electoral”.

Indicó que “es el resultado de la alianza del PRIAN, que marcha junto a Claudio X. González y con Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI”.

Recalcó que, contrario a las descalificaciones del bloque opositor contra MC de ser “esquirol” y de buscar dividir el voto de la oposición en beneficio de Morena y de Claudia Sheinbaum, “en MC nuestra posición es firme y consistente”.

“Fuimos los únicos en no firmar las dos iniciativas para restringir facultades al Tribunal Electoral, como lo quisieron hacer todos los partidos; los únicos en votar contra el comité de selección de consejeros electorales del INE, integrado por militantes de Morena y la elección por tómbola”, recordó.