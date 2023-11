“Requerimos una mujer con cabeza, no una que se le cayó un metro”: Gálvez

“(El gobierno) requiere tener una mujer con cabeza, mucho corazón y mucho carácter. No requiere a una señora que la mandan, que le ordenan, que obedece", dijo Xóchitl Gálvez durante su gira en Coahuila. [Fotografía. Mario Jasso/Cuartoscuro]

Sin mencionarla por nombre, aunque fue evidente que hablaba de Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, recordó las fallas de la exjefa de Gobierno y exalcaldesa de Tlalpan.

En una reunión con simpatizantes y militantes del PAN, Gálvez culpó directamente a Sheinbaum de las tragedias como la caída del Colegio Rébsamen durante el sismo de 2017 y de la Línea 12 del Metro.

“No requerimos una señora que no hizo justicia con el tema del Rébsamen. Se cayó un colegio, murieron niños, y no hay un solo funcionario de su administración en la cárcel. Y ella era la responsable, como delegada, de que hubiera un programa de protección civil y no lo había”, acusó la opositora.

Rodeada de cartelones que le demostraban su apoyo, globos en forma de X y gritos de “presidenta, presidenta”, Gálvez Ruiz se envalentonó y acusó a Sheinbaum, y de paso al exjefe de Gobierno Marcelo Ebrard de haber sido omisos con la Línea 12 del Metro, que se cayó en 2021, provocando 27 muertes y un centenar de heridos.

“(No necesitamos a) una señora que se murieron 26 personas en el Metro. Por ineptos, por corruptos, porque los metros no se caen. Mal diseño, mala construcción, mala supervisión y mal mantenimiento, y ella era la responsable del mantenimiento, y el día de hoy no hay una persona en la cárcel”, acusó.

Por el contrario, sostuvo que ella representa una opción completamente diferente, siendo que se considera una persona que entiende el mundo y sabe lo que se necesita.

“(El gobierno) requiere tener una mujer con cabeza, mucho corazón y mucho carácter. No requiere a una señora que la mandan, que le ordenan, que obedece. A mí no mandan. ¡Yo soy cabrona!”, gritó.

Antes, en un mensaje a medios, sostuvo que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, podría aportar mucho a su precampaña.

Sin embargo, Gálvez Ruiz no dio el sí definitivo, aunque dejó ver que se están llevando a cabo negociaciones. “Estamos en eso. Hay mucha gente que se va a sumar, en los próximos días vamos a dar a conocer varios nombramientos”.

Asimismo, la precandidata explicó que el coahuilense representa un buen cuadro, que puede aportar mucho a sus esfuerzos. “Termina su gobierno y es un hombre experimentado. Y, obviamente, todos aquellos que quieran sumarse conmigo son bienvenidos”, afirmó.