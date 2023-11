Claudia no va a Acapulco; tiene “vergüenza por abandonar a damnificados”, asegura Xóchitl

“No hay condiciones porque el gobierno abandonó a la gente de Acapulco y de Coyuca. Es increíble. Yo caminé cuatro kilómetros con la gente de Coyuca, de las comunidades. ¿Cuál es la diferencia? Que me puse a trabajar”, expresó la candidata presidencial. [Fotografía. Twitter/Xóchitl Gálvez]

Claudia Sheinbaum anunció que no va a ir a Guerrero, porque sabe que no se le están destinando los recursos necesarios, afirmó la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

En un mensaje a medios en una fábrica de quesos en Cuauhtémoc, Chihuahua, la precandidata de la oposición lamentó que “los damnificados estén en el olvido”.

“La verdad es que no van a ir porque se les cae la cara de vergüenza de haber abandonado a la gente de Acapulco y de Coyuca”, sentenció.

Asimismo, Gálvez Ruiz recordó que ella inició su precampaña en este municipio, y sostuvo que durante su recorrido vio mucho sufrimiento y poca ayuda.

Con una caminata, la precandidata del Frente recorrió el municipio.

Antes, se puso al servicio del presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudar en la reconstrucción de Acapulco. Sin embargo, no tuvo respuesta.

Ahora, acusó que “no hay condiciones porque el gobierno abandonó a la gente de Acapulco y de Coyuca. Es increíble. Yo caminé cuatro kilómetros con la gente de Coyuca, de las comunidades. ¿Cuál es la diferencia? Que me puse a trabajar”.

Además, condenó que las autoridades no estén pensando en maneras de enviar ayuda, algo que podrían hacer sin problema.

“Imagínate todo el poder que tiene el gobierno federal para convocar gente, para mandar maquinaria. ¿Cuántas escuelas en Acapulco no pudieron entrar en operación porque están devastadas?”, sentenció.

En cuanto a que el Ejército se encargue de la distribución de medicamentos, como planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que los militares se deberían de dedicar a otra cosa.

“Ahora que estuve en Coyuca no vi nada del plan DN-III. No vi a nadie del Ejército ayudando, porque está dedicado a otras cosas. Al Ejército no le corresponde distribuir medicamentos”, remarcó.

Además, agregó que “no le quiero desear mala suerte al Presidente, pero creo que si se asesorar adecuadamente con alguien que le entienda a la logística, se dará cuenta que va a ser un almacén grandote”, concluyó.

Por otro lado, Gálvez Ruiz lamentó que se haya abandonado a la Sierra Tarahumara y sostuvo que “antes había pobreza; ahora hay delincuencia y más pobreza”.

Ya durante la visita en la fábrica le dijo a los asistentes que será bueno tener a una mujer presidenta, y recordó un viejo lema del entonces candidato López Obrador, que decía que las madres tenían que manejar el dinero de la casa.

“No tengan miedo a tener una presidenta; las mujeres somos francas, sinceras, trabajadoras”, concluyó.