MC estaría muy orgulloso si fuera su candidata: Xóchitl

En Movimiento Ciudadano (MC), que dirige Dante Delgado, se sentirían muy orgullosos de tener una candidata presidencial rumbo a la elección de 2024 como su servidora, afirmó la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

La senadora hidalguense, en Villahermosa, Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionada, en rueda de prensa, en torno a las declaraciones del gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García, quien anticipó que en el partido naranja habría división si se postula a Marcelo Ebrard como su candidato presidencial.

Ante ello, la legisladora, acompañada por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el senador perredista Juan Manuel Fócil, consideró que ella participa como “la tercera en discordia”, entre Samuel García y Marcelo Ebrard.

“Soy respetuosa de la decisión de MC, pero yo lo que le puedo decir a MC es que se sentirían orgullosos de tener una candidata como una servidora, porque representa los intereses de los ciudadanos, representa las libertades, pero ellos tomarán su decisión final, pues mejor que haya una tercera en discordia”, declaró.

El fin de semana, el gobernador Samuel García, quien también aspira a la candidatura presidencial de MC, cuestionó la posibilidad de que el partido naranja postule al excanciller Ebrard como abanderado en los comicios de 2024.

“Aquí son bienvenidos todos los que amen a México. A mí me encantaría que el país fuera por buen camino. Yo no celebro lo que estamos viviendo en materia de inseguridad. (...) Todo aquel que quiera que mejore la estrategia de seguridad, todo aquel que quiera que se recupere el programa de salud para los mexicanos, que haya crecimiento, que haya empleo, éste es el lugar correcto para llegar”, agregó Gálvez.

Posteriormente, en reunión con las estructuras del PRD en Comalcalco, aseguró que el presidente López Obrador le entregará, dentro de un año, la banda presidencial.

“Necesitan una persona que no sea obediente, y yo no soy obediente. A mí no me manda ningún hombre. Yo soy una mujer tirada para adelante. Eso que dice el Presidente, que un grupo de hombres me puso aquí, no es cierto. Ningún grupo de hombres me puso aquí”, subrayó.