Ultimátum de Ebrard a Morena: si no se repone el proceso, se va

El exaspirante a la candidatura presidencial de Morena Marcelo Ebrard puso un ultimátum a la dirigencia del partido para que reponga el proceso; de no hacerlo, amenazó con dejar el movimiento.

En conferencia de prensa, el excanciller exigió que se atienda la queja que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en la que incluyó pruebas de cómo presuntamente se utilizaron recursos públicos, los programas del bienestar y participaron funcionarios.

“Esperamos la respuesta de Morena, de su dirigencia, de sus órganos internos. Si para su punto de vista, todo lo que les acabo de escribir, lo que hemos presentado, las inconformidades que están testimoniadas, no ocurrieron, no pasó nada, pues entonces ya la decisión de su servidor sería no seguir participando, porque no valen esas esas conductas, ni esas prácticas”, aseveró.

Entre las quejas que ha presentado, resaltó el “abierto uso de recursos públicos para impulsar a una de las aspirantes”, algo que calificó de inaceptable dentro de su partido.

“Si se le da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales, si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, alcaldes, y que se force a sus sindicatos a que sus miembros vayan a los eventos, ¿por qué habría yo de permanecer ahí? Entonces, ¿qué explicaría toda la lucha política que hemos dado?”, cuestionó.

En esta ocasión, el exaspirante no señaló que estaría en la boleta a toda costa, mensaje en el que había insistido después de haber abandonado el proceso de elección el miércoles pasado.

Por otro lado, Ebrard descartó que este sea un berrinche por haber perdido contra Claudia Sheinbaum, sino que resaltó que él ha venido reclamando estos actos desde que inició el proceso.

“Presentamos la impugnación, en nuestro partido con todos los elementos de convicción, testimonios, pruebas, de que lo que estoy diciendo es verdad; nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo; no es un arrebato, es una convicción”, expuso.

Además, le envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le dijo que no puede quedarse callado ante estos hechos.

“Le tengo un inmenso cariño al presidente López Obrador; he sido su más leal colaborador. Jamás le haría yo algún daño por razones políticas, pero esto sí lo tengo que decir, porque Morena costó mucho trabajo organizarlo y hacerlo”, indicó.

Asimismo, anunció que la próxima semana formará su propio movimiento político nacional con el que buscará recorrer el país. Sin embargo, insistió en que los miembros seguirán en sus respectivos partidos.

“A partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte, compañeros, y espero el de la voz, de Morena, siguen siendo varios compañeros del Verde, siguen siendo varios compañeros del PT, pero tenemos una causa que defender”, sentenció.

Este esfuerzo será realizado para ir nuevamente a los estados, esta vez con la finalidad de decirle a la ciudadanía cuáles fueron todas las inconsistencias que se encontraron a lo largo del proceso para elegir al candidato guinda.

“Tenemos una causa que defender, entonces vamos a deliberar, se va a expresar… de hecho, lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso. Es decir, quienes están dispuestos a continuar este proceso me lo harán saber”, explicó.