Ebrard deja en ‘visto’ a Sheinbaum: ‘Ya le mandé mensaje, pero no me contestó’

Claudia Sheinbaum llegó este jueves 7 de septiembre al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, donde participa en una reunión con Mario Delgado y su equipo.

De acuerdo con lo que dijo en un encuentro que tuvo con medios, al final de la reunión habrá una conferencia de prensa.

Sheinbaum agregó que ya buscó a Marcelo Ebrard, a quien le envió un mensaje, pero todavía no ha tenido respuesta.

El mensaje para el excanciller es para reiterarle que “las puertas de Morena están abiertas. Cuando él quiera nos podemos sentar a platicar, pero todavía no me responde. Aquí no sobra nadie, al contrario, todos son parte de este movimiento.

La virtual candidata de Morena dijo estar “muy contenta y entusiasmada, pensando en lo que viene. Hay que hacer una convocatoria muy amplia”.

Sheinbaum también adelantó que la entrega del bastón de mando sería este jueves 7 de septiembre alrededor de las 19:00 horas, aunque todavía no les indican en lugar, pues será en ese momento cuando se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Rompimiento entre Ebrard y Morena?

Horas antes de que se dieran a conocer los resultados de las encuestas de Morena, Marcelo Ebrard, anunció que ya no participaría en el proceso debido a las irregularidades que se presentaron.

El excanciller también exigió que se repitiera la encuesta, pues no estuvo de acuerdo con el proceso, independientemente de los resultados.

Durante la tarde del miércoles, Ebrard denunció agresiones contra su equipo y no estuvo en el anuncio del partido en el cual se dio a conocer que Claudia Sheinbaum es la coordinadora de Morena.

Este jueves 7 de septiembre, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Marcelo Ebrard dijo que luego de lo ocurrido, es claro que “en Morena no tenemos espacio”.

El excanciller habló sobre las posibilidades que analiza, entre ellas están: una candidatura ciudadana o irse a Movimiento Ciudadano.

Reconoció también los resultados, pero expresó que su molestia no se debe a ello sino a una “operación” a favor de Claudia Sheinbaum.