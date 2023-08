“Delgado anda distraído y no ve acarreo y cargada”, acusa Ebrard

El aspirante presidencial de Morena Marcelo Ebrard acusó al presidente del partido, Mario Delgado, de tener la cabeza en otro lado ante los acarreos que hacen algunos de sus contrincantes, así como el apoyo que han recibido de gobernadores.

Ebrard fue cuestionado sobre cómo Adán Augusto López habría movilizado a 400 personas en su visita en Campeche, así como la ayuda que le ha dado la gobernadora Layda Sansores a Claudia Sheinbaum.

El aspirante respondió que el dirigente partidista no tiene conocimiento por estar distraído en otros temas. “Te voy a pedir que luego me des algunos elementos para mandárselos a Mario Delgado, que vive en fantasyland y no sabe lo que tú estás diciendo”, acusó.

Insistió en que todos se comprometieron a no llevar a cabo este tipo de actos, además de que consideró que eso no les ayudará.

“A lo que voy es, estamos en contra de esas cosas: acarreo, cargada, etcétera. Eso ya es el pasado. No va a alcanzar, la gente va a votar libremente”, sentenció.

Además, remarcó que el presidente del Consejo Nacional de Morena tiene toda la evidencia para actuar. “Más que una queja es decir ‘oigan, tenemos que cumplir lo que decimos para proteger nuestro movimiento’”, expuso.

En cuanto a los llamados que ha hecho Sheinbaum para que no haya divisiones dentro del partido, Ebrard le respondió que nadie tiene claro lo que está pidiendo.

“Todo mundo está de acuerdo con la unidad... el tema es cuáles son los fundamentos de la unidad”.

Y aclaró: “La unidad se construye respetando los acuerdos que se tomaron, la unidad se construye dejando que las personas libremente den su punto de vista; otro de los puntos que firmamos es que los gobiernos estatales no participen”.

Descartó que esté buscando una aspiración en algún otro partido, como podría ser la candidatura presidencial por MC. “Yo no me voy a ir a ningún lado, eso es lo que quieren promover. Les digo que se parecen a la mentalidad del PRI de 1987″.

A cuatro días de que se lleve a cabo la encuesta que decidirá al candidato guinda, Ebrard publicó un video en sus redes sociales donde dijo: “Ya superamos a Claudia y seguimos creciendo. El cambio de tendencia indica que cada vez más gente quiere llevar la ‘4T’ al siguiente nivel y que no se quede estancada”.