Marcelo y Monreal habían dado larga lista de acarreo y derroche de Sheinbaum

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena Marcelo Ebrard, así como miembros de su equipo, ya habían denunciado actos de acarreo por parte de Claudia Sheinbaum, así como actos de guerra sucia encabezados por la exjefa de Gobierno.

Por un lado, Ebrard ha lamentado que se llevaran a cabo actos como transportar gente a la fuerza a los eventos.

“(En la encuesta) no hay acarreo que valga, entonces estamos muy confiados, por lo que veo en la calle, por lo que la gente me dice”, señaló.

Asimismo, dio a conocer que llevaron un registro sobre este tipo de actos, y pidió a Morena que presentara atención al respecto.

“Nosotros estamos presentando al partido todo lo que observamos, todos lo estamos reportando, porque tiene que tomar conciencia y tomar las acciones que procedan”.

Antes, Ebrard también había enviado un reclamo para que el partido se encargara de que todos los aspirantes realicen giras austeras.

Expuso que era evidente que sus compañeros estaban gastando demasiado dinero en sus eventos, lo que iba en contra de lo que acordaron. “Es muy difícil saber cuánto han gastado, pero es evidente que es un tren de gasto muy alto. ¿A quién le corresponde? Al partido, porque firmamos que no hubiera derroche”.

Por otro lado, Daniel Sibaja, representante del equipo de Ebrard, señaló directamente a la exjefa de Gobierno de embestir a sus compañeros de partido, y lamentó que Sheinbaum no enviara a ningún representante a la mesa para dialogar al respecto.

“Son los compañeros del equipo de Claudia Sheinbaum, lo digo abiertamente, los que nos atacan (...) y, hay que decirlo, porque si no caemos en la simulación, y por eso no vienen, porque no quieren que les digamos de frente lo que está sucediendo”, aseveró.

Por su parte, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena Ricardo Monreal también realizó llamados al presidente del partido, Mario Delgado, para que las corcholatas se deslindaran de los espectaculares.

“Que sean moderados, que eliminen todo el exceso de publicidad y de bardas, espectaculares, cineminutos, aeropuertos, camiones, transportes”, pidió.

En los medios también se documentó el acarreo por parte de Sheinbaum, quien fue señalada de haber transportado a personas en Culiacán, Sinaloa, así como en Catemaco, Veracruz.

Esta última denuncia la realizó el hermano del presidente, Pío López Obrador, quien señaló a la exjefa de Gobierno de cometer acciones como las del viejo PRI.

El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López también fue acusado de haber cometido acarreo, así como de haber repartido fajos de billetes en sus eventos.