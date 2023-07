Agreden a Xóchitl Gálvez en Oaxaca: ‘Me mandaron reventadores’ de Morena, acusa

La aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, denunció que, durante su gira por Oaxaca, recibió agresiones de parte de “reventadores” de Morena.

La senadora panista pidió al dirigente de Morena en Oaxaca, Benjamín Viveros Montalvo, que “se tome un Calmex, o que se tome un té de tila, yo se que se las va a ver difícil en Oaxaca, porque hay mucho cariño en Oaxaca”.

“No hay necesidad de violentar, de intimidar, sé que ellos gobiernan Oaxaca, yo sé que ellos son muy poderosos, y yo tengo derecho a hacer este recorrido y no sólo fue esto; ayer me invitaron las artesanas, por cierto, quiero decirles que les compré prácticamente a todas, sólo pude caminar dos pasillos y también me fueron a agredir.

¿Cómo fue la agresión contra Xóchitl Gálvez en Oaxaca?

La senadora del PAN explicó cómo fue la agresión en su contra durante su visita a Oaxaca.

“Yo estaba comprando, suelo comprar artesanía, no estaba haciendo promoción política, no estaba dando folletos, no estaba pidiendo nada indebido, la gente se acercó a tomarse fotos desde Alcalá. (...) También se ardieron y me mandaron ahí reventadores para sacarme de la feria”, dijo.

Mujeres #indígenas cuentan con sus manos sus sueños y anhelos en hermosos huipiles.



Gran diversidad de bordados, tintes y técnicas que muestran la riqueza cultural de #Oaxaca.#XóchitlVa #FírmaleX#MéxicoMereceMás pic.twitter.com/NFfjImV92Z — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 24, 2023

Gálvez condenó que el Congreso de Oaxaca haya aprobado una reforma a la Constitución mediante la cual extinguió el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y alertó que “la democracia está en riesgo mientras Morena siga gobernando este país”.

Xóchitl Gálvez supera las 150 mil firmas y quiere un millón

Tras rebasar las 150 mil firmas que pide el Frente Amplio por México, se dijo “contenta. Hasta donde me quedé en más de 160 mil, pero pueden seguir sumando, porque ahora de lo que se trata es de la votación, porque yo lo que necesito ahora el día 3 de septiembre son votos y ojalá lleguemos al millón de firmas”, expresó.

Para la legisladora hidalguense, esto “representa que sí he logrado despertar cierta emoción. El hecho de que la gente me diga ‘Estoy feliz, estoy contento, estoy esperanzado’, me representa algo positivo y un compromiso de seguir trabajando”.

La aspirante a la presidencia respondió al aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de la República, Marcelo Ebrard, quien ha dicho que quienes se niegan a debatir con él es porque tienen miedo:

“Ya le dije a Ebrard que yo encantada voy a debatir con él, pero no es el momento, ahorita tengo que debatir con mis compañeros del Frente Amplio por México el día 12, tenemos el primer foro, los que juntemos los 150 mil firmas, y es un hecho que voy a estar ahí, o sea yo ya segurísimo estaré ahí. Y nos toca a nosotros hacer estos debates internos. Decirle a Ebrard que nunca le tengo miedo a nadie. Si no le tengo miedo al presidente, menos a él”.