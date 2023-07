Xóchitl Gálvez inicia la semana de gira en Oaxaca; condena la violencia sexual contra las mujeres

Xóchitl Gálvez, senadora y aspirante a la candidatura presidencial en representación de la oposición, señaló en conferencia de prensa en Oaxaca que la violencia sexual contra las mujeres se debe terminar en México.

La aspirante a coordinadar el Frente Amplio por México externó que es imposible que un funcionario del gobierno de Oaxaca sexualice a las mujeres de la región Mixe de la entidad. Lo anterior es posiblemente en relación a cuando un funcionario del gobierno de la entidad fue denunciado por compartir contenido íntimo de las mujeres de la comunidad.

“Yo vote por un punto de acuerdo porque es inaceptable que haga eso, no debe quedar impune”, dijo Gálvez.

Insistió que esas prácticas deben terminal, y durante la conferencia dijo que ella fue violentada en su infancia, cuando un maestro de matemáticas le tocó las piernas.

Sigue el Xóchitl Gálvez vs AMLO

En torno al team de las medidas del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso que se deben a que “ya me agarró de su piñata y no deja de hablar de mí”.

Otro reclamo de Xóchitl Gálvez son los constantes ataques en los que el presidente López Obrador insiste que a ella la impuso un grupo de personas como candidata en el bloque opositor, como si su trabajo en la función pública que ha tenido desde hace décadas no contara, en especial el de Oaxaca.

“Yo empecé a trabajar en Oaxaca cuando no era funcionaria pública, entonces conozco Oaxaca desde hace muchos años”, dijo.

Reclamó la resolución del INE que asegura que el mandatario no ejerció violencia política de género sobre ella al mencionarla en su conferencia matutina en diferentes ocasiones. “Yo si creo que es violencia”, manifestó.

“La violencia es cuando una autoridad quiere impedir que tu llegues a un espacio de poder por ser mujer, y el presidente me esta echando todo el poder del estado”, dijo Gálvez, quien además aseguró que otra forma en la que el Presidente la violentó fue al atreverse a entrar a las cuentas fiscales de su empresa, que es “secreto fiscal y bancario”.

Además recalcó que irá a los tribunales y va a ganar, ya que espera que el presidente López Obrador sea inscrito en una lista de violentadores “porque decir que soy un globo que me inflan y decir que soy un títere, es no saber mi historia y no saber de que estoy hecha”.

Xóchitl Gálvez continúa con su gira por el país, y este domingo se reunió con grupos de la sociedad civil en Santa Lucia del Camino. El lunes tendrá un desayuno con mujeres en la ciudad de Oaxaca, además de que conversara con jóvenes sobre tecnología en Huajuapan de León.