Xóchitl Gálvez reclama al INE por ‘perdonar’ a AMLO: ‘Me defenderé en el Tribunal’

La senadora Xóchitl Gálvez dijo este viernes que “sí hay violencia de género, porque el presidente asegura que soy producto de la manipulación de varios hombres, él (Andrés Manuel López Obrador) va a hacer hasta lo imposible para que yo no sea candidata”.

La legisladora respondió así al Instituto Nacional Electoral (INE), que dictaminó que el mandatario no ejerció violencia política de género contra la aspirante presidencial de la alianza opositora.

La Comisión de Quejas y Denuncias rechazó dictar las medidas cautelares, pues consideró que las expresiones del presidente, realizadas en sus conferencias, de forma preliminar, solo son “una crítica dura propia del debate político” que no derivan de ser mujer.

Ante esto, Gálvez anunció que se defenderá y acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Afirmó que durante el proceso de la oposición para elegir a su abanderado rumbo a 2024, el presidente López Obrador le inventará delitos inexistentes.

“Él me ve como amenaza a sus ‘corcholatas’, simple y sencillamente porque no crecieron, porque no son simpáticas, no conectan con las personas”, aseguró.

“Me voy a defender. Seguiré presentando recursos, ahora vamos a lanzarla de manera regional, luego iremos a la Sala Superior, pero me voy a defender. Una cosa le digo al presidente: Esta mujer no se vence, porque no he hecho nada indebido en mi vida”, argumentó.

“No me he robado un solo peso, lo único que he hecho es trabajar, y si ser empresaria en este país es un delito, vaya que está en un problema, porque este país necesita empresarios que generen empleos, y genero 200 empleos y de eso no me avergüenzo”, mencionó.

¿Qué ha dicho AMLO vs. Xóchitl Gálvez?

En reiteradas ocasiones, el mandatario se refirió a la aspirante como “la candidata de la oligarquía, de la mafia del poder”, pues a su consideración fue elegida por ‘dedazo’ por las fuerzas detrás de la alianza Va por México.

“Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país”, apuntó.

Después de que el INE instruyó al presidente a ya no mencionar, de manera positiva o negativa, a Gálvez en sus conferencias, López Obrador anunció la creación de una nueva sección en sus ‘mañaneras’ titulada ‘No lo digo yo’.

“Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal, voy a tener una sección nueva”, dijo esta semana.