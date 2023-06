Xóchitl Gálvez admite que será ‘difícil’ recolectar 150 mil firmas: ‘No tengo los millones de Claudia’

La senadora Xóchitl Gálvez admitió este martes 27 de junio que será un reto difícil recopilar las 150 mil firmas para ser candidata a la presidencia de la coalición Va por México, ya que no tiene los “millones de Claudia”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Gálvez reiteró que no es un requisito fácil juntar las firmas, pero se siente segura por el apoyo que ha recibido de la ciudadanía. “Es un método difícil juntar las 150 mil firmas de entrada, se requiere una estructura, en este caso me siento arropada por la sociedad civil”, dijo.

Ante esto, recalcó que no tiene el presupuesto suficiente para atraer más gente, como el que tiene Claudia Sheinbaum, ‘corcholata’ de Morena: “Yo no tengo los millones que tiene Claudia para poner mil 200 espectaculares, no los tengo… Claudia Sheinbaum tiene mucho dinero para promocionarse.

“Yo no tengo para estar acarreando gente (...) no podemos seguirle apostando a los métodos tradicionales (...) Morena le está apostando a que sea el dinero lo que los lleve a ganar una contienda”, sostuvo.

Además, la legisladora aseguró que mientras ellos están con la campaña millonaria, “yo solo quiero hacer una campaña para la recolección de firmas con los ciudadanos”.

Por ello, Gálvez dijo que es su oportunidad para probar si el apoyo que recibió en redes sociales está en la calle, “yo no tengo dinero, pero los tengo a ellos… yo digo que puedo dar la sorpresa”.

¿Cómo seleccionará la oposición a candidato a la Presidencia para 2024?

La oposición presentó este lunes los detalles del proceso mediante el cual se seleccionará a el o la responsable de construir el Frente Amplio por México para ganar la Presidencia en las elecciones de 2024.

El frente dará a conocer los nombres de los aspirantes, quienes deberán contar con el respaldo de simpatizantes, militantes e integrantes de la sociedad civil. La condición es que deben conseguir 150 mil firmas que serán electrónicas, pues quedarán registradas en una plataforma.

Los perfiles que haya cumplido con el requisito de las firmas participarán en un primer gran foro público. Los perfiles también serán sometidos a estudios de opinión pública.

El frente explicó que los tres aspirantes que cuenten con un mayor respaldo social, pasarán a la tercera y última etapa.