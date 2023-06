Xóchitl Gálvez define su futuro este fin de semana rumbo a las elecciones 2024

GUADALAJARA.- Este fin de semana, la senadora Xóchitl Gálvez definirá su futuro político, si las condiciones de equidad lo permiten se postularía como candidata presidencial de la alianza opositora Va por México, en caso contrario buscará la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.

De visita en Guadalajara, participó en un foro organizado por la Agrupación Política Nacional Confío en México, al que acudieron actores públicos, representantes de organizaciones de apoyo a causas sociales, actores políticos afines a todos los colores e ideologías, ex gobernadores del estado, presidentes municipales, dirigentes de partidos políticos, y exfuncionarios, ante quienes dictó su ponencia denominada ‘Derecho de Réplica’, y dijo que este fin de semana será crucial para definir su destino político, y su primera consulta está en su familia, aunque evaluará las condiciones equitativas para que la alianza opositora defina la postulación.

“Básicamente, poner de acuerdo a la familia, porque no hay una idea clara de qué sí y qué no, entonces hablar este fin de semana ya seriamente con mi marido y mis hijos; el lunes (los partidos) van a presentar las reglas y si estas reglas son equitativas, que no haya dardos cargados para uno u otro candidato”.

Fue enfática al señalar que ella no tiene militancia en ningún partido, y que carece de una estructura partidista que la apoye en la recolección de firmas, pues requerirá de al menos 250 mil rúbricas en todo el país, e invitó a los asistentes a ayudarla y salir a las calles.

Su ponencia denominada “Derecho de Réplica” expone sobre su vida y aprovechó para aclarar al presidente Andrés Manuel López Obrador que ella no está en contra de los programas sociales, sino que en el caso de las becas se requiere que a los jóvenes se les capacite en inglés, y habilidades técnicas, demandas que las empresas anteponen para llegar a México.

Agregó que no está contra el Tren Maya, y crítica el tramo cinco, que no debió pasar por la selva sino por las laterales de las carreteras.

Xóchitl Gálvez insistirá en su derecho de réplica en la ‘mañanera’ presidencial

Dijo también que en la ‘mañanera’, el presidente la acusó de estar en contra de los apoyos sociales, y de ahí que exigiera el derecho de réplica que un juez le concedió, pero le cerraron las puertas de Palacio Nacional el lunes pasado cuando intentó ejercer el derecho que le fue otorgado, y advirtió que llevará el juicio hasta las últimas consecuencias, pues está convencida que al final se presentará en la Mañanera. Sin embargo, se dijo dispuesta a detener el proceso judicial si el presidente reconoce que tergiversó sus palabras.

Dijo también que en cuanto se den a conocer las reglas para la elección del candidato presidencial del bloque opositor, decidirá si participa o si busca el abanderar el proyecto de la CDMX, y aprovechó para mandar un mensaje a la dirigencia del partido Movimiento Ciudadano, “si realmente se quiere hacer un cambio en el 2024, la participación de Movimiento Ciudadano es necesaria, se requiere de sumar a todos los actores políticos hacia un solo fin en esa elección”.

Agregó que le gusta el trabajo del partido naranja en Méxicoelectivo, “soy parte con el capítulo de pueblos indígenas y me parece que hoy hay que sumar, más que restar, más que dividir, sé que en Jalisco tiene mucha presencia y ojalá se pudiera construir una gran alianza con un plan como el que MC tiene porque esta propuesta me parece impecable, que ha construido con muchos ciudadanos sobre qué rumbo debe seguir el país y no el que una persona decida”.

Al concluir la ponencia, los asistentes comenzaron a gritar al unísono: “presidenta, presidenta”, mientras ella agradecía las muestras de apoyo.