Iría Xóchitl por Presidencia, si no hay dedazo

La senadora Xóchitl Gálvez, antes de decidir si buscará la candidatura presidencial de Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD , primero quiere asegurarse de que los dirigentes no tienen ya un candidato previamente decidido.

En entrevista para el programa La Silla Roja del El Financiero Bloomberg, la legisladora panista se manifestó a favor de recolectar 150 mil firmas de apoyo, así como la encuesta y la elección primaria; sin embargo, acotó, quiere analizarlo.

“La verdad es que yo lo que quiero saber es si ya hay un candidato ya decidido (…). Tampoco soy buey, hay que tomar decisiones con el método científico. Es una decisión muy importante en mi vida. Y si la tomo voy a ir con todo. Quiero ver las cartas abiertas, quiero ver el ánimo de los partidos, quiero ver que este consejo ciudadano que va a encabezar las elecciones le dé la fuerza y saque las tarjetas rojas”, dijo.

La exjefa delegacional en Miguel Hidalgo anticipó que de acuerdo con el método ya definido que presidentes los dirigentes del PAN, PRI y PRD hoy o mañana dará a conocer su decisión final en torno si va por la candidatura presidencial o continúa con la intención de ser la abanderada de la oposición a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Tengo que ser superfranca, tengo dividida a la gente, los que dicen que no debo de ir, que no me gane la soberbia –aclaro que esto no es ninguna soberbia–, (los que dicen) que es la ciudad, porque la ciudad la tengo ganada (...) Pregunté con un grupo de amigos que ni me alaban ni me halagan, ni nada, son gente que sí me dieron una sacuda”, contó.