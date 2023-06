Ya respingan por el método en la oposición

Todavía ni lo presentaban formalmente, y el método de selección de candidato opositor ya tenía su primer inconforme. “El método que se está construyendo ni es de partidos ni es plenamente de ciudadanos, ni es una encuesta, ni es una elección abierta”, criticó Germán Martínez, senador del Grupo Plural. Ante ello, descartó apuntarse en el proceso, como lo había considerado. Además, dijo el expanista y exmorenista, no va “a violar la ley” con “campañas anticipadas ni dinero sin fiscalización”, ni a ponerse en manos “de cargadas empresariales, de sindicatos con dueño ni padroneros de los partidos”. Eso sí, ofreció que dará su apoyo a quien resulte candida… perdón, “responsable nacional para la construcción del frente amplio opositor”.

Sondeo telefónico con pregunta inducida

”¿Sabías que Claudia Sheinbaum está arriba de las encuestas por más de 10 puntos sobre los demás candidatos de Morena?”. Así inicia la grabación que se reproduce cuando un usuario de telefonía celular responde a la llamada de un call center. “Marca 1 si votarías por ella, y marca 2 si aún no has decidido”, continúa el audio que, por cierto, no identifica a la empresa encuestadora. Parece que el equipo de la corcholata científica anda midiendo cómo va el agua…

PRI-Hidalgo, ‘la casa vacía’

Nos aseguran en la dirigencia nacional del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional que los líderes nacionales preparan una visita a la capital de Hidalgo, para “poner orden” en las filas del tricolor. Pero de lo que hasta bromean los propios legisladores federales priistas es que, “después de la renuncia al partido del exgobernador, de la bancada tricolor completa y la salida de la mitad de los presidentes municipales, pues ¿cómo se va a poner orden en la casa vacía?”, afirman los bromistas y despreocupados priistas.

Cravioto se apunta para la GAM

Con la novedad de que el vocero de la bancada de Morena en el Senado, César Cravioto, quien es el suplente en el escaño del ahora jefe de Gobierno de la capital, Martí Batres, ayer confirmó lo que todo mundo ya sabía: buscará ser el candidato de Morena para ocupar la alcaldía Gustavo A. Madero, que actualmente ocupa el también morenista Francisco Chíguil. ¿Será ese su premio por no haber armado lío por la coordinación de bancada?

¿Y dónde quedó la austeridad?

Varios son los compromisos que han roto ya las corcholatas. Las giras distan mucho de ser austeras; por el contrario, se han privilegiado los grandes escenarios y el reparto de souvenirs. Publicidad excesiva por todos lados. Fotografías de los aspirantes abrazando al Presidente... y un largo etcétera. Hoy precisamente Marcelo Ebrard hará una conferencia de prensa en la que hablará sobre este asunto.

Aspirantes panistas en pugna

Y hablando de diferendos entre militantes del mismo partido, la corrección política en el mes del orgullo LGBTQ+ fue motivo de desencuentro entre la senadora Lilly Téllez, aspirante opositora a la Presidencia, y la alcaldesa Lía Limón, aspirante a la Jefatura de Gobierno. “No se dice todes, se dice todos. Que siempre sea motivo de orgullo hablar correctamente”, posteó el sábado la legisladora. “Qué mal, qué cosa!! Qué vergüenza de postura. Así no Lili (sic), no a costa de derechos en los que hemos avanzado como sociedad y que hoy dan libertad a millones de personas. Se dice Todos, Todas y Todes, Todes, Todes. Te guste o no”, reviró ayer Lía. ¿En serio se van a pelear por eso? Pero qué necesidad, dijera el clásico.

Espiral de violencia

La violencia en México no es exclusiva de zonas dominadas por el crimen, como Tamaulipas, Guanajuato o Zacatecas. Ayer tocó al futbolista Miguel Layún, quien en su cumpleaños 35 anunció la muerte violenta de un familiar. “Siento mucho por todos aquellos que han pasado por momentos así”, comentó.