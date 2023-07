Muerte de niña Aitana en el IMSS: Estos son los acuerdos con la familia de la víctima

Zoe Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó las medidas que se tomarán para compensar a la familia de la niña Aitana, quien murió el martes 11 de julio aplastada por un elevador en el Hospital General 18, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Aunque señaló que continuarán las investigaciones para esclarecer lo que llevó al incidente que provocó la muerte de la menor, Robledo dijo que ya acordaron con la familia las siguientes compensaciones:

Atención medica, seguro de salud y acompañamientos psicológico permanente para el nucleo familiar de la niña Aitana.

permanente para el nucleo familiar de la niña Aitana. Becas educativas para sus hermanos mayores.

para sus hermanos mayores. Medidas económicas para sus familiares y su esfera material.

para sus familiares y su esfera material. Medidas de memoria para que no vuelva a pasar un incidente similar.

A petición de la familia, Zoe Robledo dijo que no va a revelar el montó de la compensación económica.

Robledo dijo que este lunes 17 de julio se reunió con los papás de Aitana, a quienes informó las medidas y les manifestó su indignación personal, así como los compromisos puntuales que asumen.

Dijo que un equipo multidisciplinario mantuvo contacto con la familia con reuniones tras el incidente que mató a la menor.

“Durante esta visita don Patricio, padre de Aitana, me dijo ‘póngase en mi lugar. Yo confío que si los resultados de las investigaciones le satisfacen a usted, que también es papá, y lo dejan tanquilo a usted, me dejarán tranquilo a mí, si no es así, yo tampoco lo estaré’”, narró Robledo, quien asumió que se deben conocer las causas del suceso y existir medidas de no repetición.

“Esto no debe vovler a ocurrir en ninguna parte del país”, advirtió Robledo.

El titular del IMSS dijo que se llevan tres investigaciones en simultáneo para atender el caso de la niña Aitana:

Investigación sobre los hechos de ese día, que consiste en una investigación laboral sobre las horas previas al accidente y la llegada del personal de mantenimiento al hospital.

y la llegada del personal de mantenimiento al hospital. Investigación sobre los contratos que el IMSS dio en 2019 a la empresa SITRAVEM, que actualmente está demadada .

. Investigación sobre la adquisición de elevadores HITRA en 2016, que es el modelo accidentado.

Zoe Robledo insistió que el caso no va a quedar impune, y que se asegurará de sancionar a quienes corresponda, ya que el daño es irreparable.