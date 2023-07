Camillero del IMSS cuenta cómo intentó salvar a Aitana, niña de 6 años muerta en un elevador

Después de que Aitana, de 6 años, muriera prensada en un elevador del IMSS en Quintana Roo, el camillero que trasladaba a la niña -y que ahora está a disposición de las autoridades- contó cómo intentó rescatar a la menor.

En un video, esposado a una cama, el camillero -identificado como Víctor- explicó que cuando ocurrió el accidente él se quedó encerrado con Aitana, a quien intentó salvar.

“A mí no me importa hoy aceptar una culpa que no es mía porque también fui víctima, porque también quedé encerrado (...) salí por un pinche agujero y todavía yo intenté rescatar a la bebé, y lo intenté hacer porque al final de cuentas todos somos padres”, dijo.

Entre lágrimas, el trabajador relató que la víctima tenía la edad de su hijo menor y aseguró que él es inocente “porque sabemos quiénes son los responsables (...) quienes omiten sus funciones”.

Incluso, reiteró que si una enfermera hubiera llevado a la menor y no él, “quien lo haya hecho es cárcel, aunque el enfermero quisiera cubrirlo, está penado por cuatro años de cárcel”.

Por esta razón, aseguró que su sindicato tiene la obligación de dejar su nombre “en limpio” y agregó que momentáneamente está dispuesto a aceptar la culpa, “pero quiero en automático la denuncia en contra de quien resulte responsable”.

“Vinieron y me dijeron, oye, hay esta negociación, qué quieres (...) Le acepto lo que quiera, pero me firma donde en automático vamos a meter la denuncia ante la Fiscalía de quien resulte responsable”, agregó.

Este martes, una menor de seis años-de nombre Aitana ‘D’- murió en las Instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no. 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo, luego de quedar prensada en un elevador.

La tragedia ocurrió cuando la menor era trasladada en una camilla que no fue asegurada correctamente, ya que no entró completamente en el ascensor, provocando que, al accionar el botón para subir, aplastara a la menor provocándole la muerte.

AMLO lamenta muerte de niña en IMSS

“Se va a castigar a los responsables”, fue la ‘promesa’ del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la muerte de una niña de seis años quien murió tras ser prensada en un elevador de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Muy triste lo de la niña que murió atrapada en un elevador en Quintana Roo. Ya se está haciendo la investigación”, remarcó.

Aitana estaba internada en el hospital del IMSS No. 18 en Playa del Carmen por un cuadro de dengue.