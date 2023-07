Muerte de Aitana, niña de 6 años: IMSS denuncia a empresa que daba mantenimiento al elevador

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este miércoles ha tomado medidas ante la muerte de Aitana ‘N’, una menor de seis años que falleció por un accidente en un elevador en un hospital en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La autoridad de salud explicó que ha separado de sus cargos a funcionarios que están encargados del mantenimiento del Hospital General de Zona No. 18 del municipio, esto mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Además, se ha presentado una denuncia penal “por parte del Jurídico de nivel central del IMSS en contra de la empresa del mantenimiento de los elevadores (SITRAVEM S.A. de C.V.)” y personas que resulten responsables”, señala un comunicado.

Aitana, una menor de seis años, estaba internada en el hospital del IMSS No. 18 en Playa del Carmen por un cuadro de dengue. Fue trasladada en una camilla que no fue asegurada correctamente, ya que no entró por completo al elevador. Esto provocó que, al accionar el botón para subir, la pequeña quedara atrapada y aplastada.

El IMSS ha expresado sus condolencias a la familia de la niña Aitana ‘N’ y aseguró que hechos como estos “no debieron ni deberán volver a suceder”.

En tanto, se señaló que la familia cuenta con acompañamiento y apoyo durante este proceso. Asimismo, se han implementado medidas para que puedan “cubrir gastos inmediatos” y aparte habrá una reparación integral del daño para otorgar justicia a la menor, según el IMSS.

Camillero que llevaba a la niña cuenta su experiencia

Tras la muerte de Aitana, el camillero que trasladaba a la niña contó a sus compañeros de hospital cómo intentó rescatarla. En un video difundido en redes sociales, el trabajador identificado como Víctor explicó que se quedó encerrado con la menor, a quien intentó sacar.

Dijo que no puede aceptar una culpa que no es suya “porque también quedé encerrado (...) salí por un pinche agujero y todavía yo intenté rescatar a la bebé, lo intenté porque al final de cuentas todos somos padres (...) Sabemos quiénes son los responsables, quienes omiten sus funciones”, apuntó.

Aunque no dio detalles, el camillero indicó que le habían ofrecido una negociación sobre la culpa por el incidente. “Le acepto lo que quiera, pero me firma donde en automático vamos a meter la denuncia ante la Fiscalía de quien resulte responsable”.

El cuerpo de la menor Aitana llegó este miércoles al municipio de Tinum, ubicado a poco más de 28 kilómetros de Valladolid.

Se dio a conocer que los familiares y amigos acompañaron al cortejo fúnebre que salió de Playa del Carmen, Quintana Roo, poco antes de las 12 de la noche del martes, hasta este poblado, en donde descansarán los restos de la menor, luego de ser velada.