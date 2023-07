Muerte de niña Aitana: Familiares reciben los restos de la menor en Playa del Carmen

El camillero del IMSS No.18 que transportaba a la pequeña Aitana, que falleció aplastada por el elevador, aseguró que no puede aceptar una culpa que no es suya, porque también quedó encerrado y arriesgó su vida para salvar a la menor.(Cuartoscuro). (Armando Monroy)

Valladolid, Yucatán. - El cuerpo de la menor Aitana, que falleció en un accidente de elevador en la clínica No.18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el lunes a la media noche, en Playa del Carmen, llegó este día al municipio de Tinum, ubicado a poco más de 28 kilómetros de Valladolid.

Se dio a conocer que los familiares y amigos acompañaron al cortejo fúnebre que salió de Playa del Carmen, Quintana Roo, poco antes de las 12 de la noche del martes, hasta este poblado, en donde descansarán los restos de la menor, luego de ser velada.

Los papás, aunque con el coraje y pérdida de su hija, guardaron silencio ante el acto negligente que le costó la vida a su pequeña; amigos cercanos indicaron que se llegará hasta las últimas instancias para que el o los responsables paguen por este suceso.

El sepelio en el Panteón Municipal de Tinum está programado para las 17:00.

Como se sabe, la tragedia en la que perdió la vida Aitana ocurrió cuando la camilla en la que era trasladada la menor a otra área del hospital, no entró completamente en el ascensor, lo que provocó que al activarse el cierre de las puertas y subiera, aplastara a la menor provocándole la muerte.

La menor entró a la clínica para ser atendida por dengue el domingo 9 de julio y el accidente en el cual perdió la vida se registró en los primeros minutos del martes, cuando era trasladada al área de hospitalización.

Camillero dice que él también es víctima

El camillero del IMSS No.18 que transportaba a la pequeña Aitana, que falleció aplastada por el elevador, aseguró, a través de un video que se difundió en redes sociales, que no puede aceptar una culpa que no es suya, porque también quedó encerrado y arriesgó su vida para salvar a la menor.

“Salí por un pinche agujero que había, estaba cabrón e intenté rescatar a la menor, porque somos padres y tengo un hijo de la edad de la víctima”, comentó.

En el video, afirmó que espera que caigan los verdaderos responsables, “porque sabemos quiénes son y omiten sus responsabilidades, se lo dije a la jefa”.

El personal de ese nosocomio, quien aparece junto al camillero que se encuentra esposado a la cama hospitalaria, le refrendó su apoyo y dijo que no está de acuerdo con que asuma la culpa y le pidió al Sindicato del IMSS, dejar su nombre limpio y que quiere la denuncia en automático contra quien resulte responsable y no quisieron.

“Yo no estoy aceptando una culpa que no es mía, pero si es la vía más rápida de apoyar lo hago, porque vinieron (no dijo quiénes) y me dijeron que habrá una negociación y qué quiero; que venga el químico (el secretario del sindicato del IMSS) y me diga, “esto te propongo” y que le firmo lo que quiera, pero en automático meteremos la denuncia ante la FGE contra quien resulte responsable”, aseveró

En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que separó del cargo a los responsables de mantenimiento de la clínica No.18 de Playa del Carmen y que también interpondrá una denuncia penal en contra de la empresa Sitraven S.A de C.V, encargada del mantenimiento del elevador.

La misiva indica que también realizarán el acompañamiento necesario a los padres de la menor fallecida y otorgarán las medidas emergentes para las necesidades apremiantes de los familiares, para cubrir los gastos inmediatos.

Además, que se les apoyará para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de las responsabilidades.