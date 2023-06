Frente opositor madruga a la ‘4T’; en 69 días tendrá candidato (a)

El método para elegir al “responsable nacional para la construcción del frente amplio por México”, quien a la postre será el candidato presidencial de la alianza Va por México en el proceso electoral de 2024, fue bien recibido entre los aspirantes de la oposición.

De entrada, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, el priista José Ángel Gurría y el perredista Silvano Aureoles avalaron la realización de encuestas, debates y voto directo mediante una aplicación.

“Ya hay ruta. La decisión que he tomado es ir hacia adelante. El método ya está listo y yo también”, expresó Creel.

En tanto, Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, calificó el método como “inédito” y destacó que es “un orgullo” pertenecer a un frente amplio que, a diferencia de las corcholatas de Morena, respeta los términos de la ley: “Por supuesto que daremos la batalla hasta el final y después también porque habrá que formar un gobierno de coalición”.

El perredista Silvano Aureoles dio a conocer que se inscribirá en el proceso, ya que, consideró, el método es democrático y transparente.

No obstante, las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, si bien dieron también la bienvenida al método, manifestaron sus inquietudes antes de tomar la decisión de inscribirse y participar.

Gálvez, por un lado, dijo que le gusta que participen los ciudadanos; no obstante, pidió al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, “abaratar” el proceso mediante el uso de la tecnología, por lo que su decisión aún está en análisis.

“Lo veo bien de entrada (el método), pero hay puntos finos, hay detalles que tengo que analizar antes de tomar la decisión de inscribirme (...). Transparencia, me preocupa que se meta dinero, que no pueda ser fiscalizado, que Morena mande formas de reventar, que pongan trampas, que a través de las cuales legalmente se me inhabilite. Eso lo tengo que verificar con expertos”, explicó por separado Lilly Téllez.

Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, anunció que valora la legalidad del proceso, viabilidad de requisitos y factibilidad de involucrar a MC en el procedimiento, por lo que el 3 de julio informará si participa o no.

En tanto, acompañados por el expresidente Vicente Fox, los presidentes de PAN, PRI y PRD, que conforman la alianza Va por México, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, junto con representantes de la sociedad civil encabezados por Claudio X. González, formalizaron la presentación del método para elegir al “responsable nacional para la construcción del frente amplio por México”.

Se informó que, para realizar el proceso, primero se conformará un comité organizador y se establecerá un observatorio ciudadano para dar seguimiento y cumplimiento de este ejercicio.

En una primera etapa, el 4 de julio iniciará el registro de los ciudadanos que quieran participar en el proceso, quienes deberán recabar 150 mil firmas de ciudadanos; aunque no se estableció un plazo, trascendió que los aspirantes tendrán 20 días para reunir las firmas.

Quienes cumplan este requisito participarán en un primer gran foro de debate y, mediante una encuesta, se elegirán los tres perfiles con más respaldo social, de los cuales se elegirá al abanderado como resultado de una encuesta y una consulta directa a los ciudadanos que se realizará el día 3 de septiembre.