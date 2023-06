Ebrard acusa a Va por México de copiar método de selección de candidato de Morena

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, acusó a la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), de estar imitando el método que está llevando a cabo el partido guinda.

“El método del bloque conservador, PAN, PRD y PRD, lo que queda, es una copia de lo que Morena hace, van tarde y no tienen ideas propias, porque lo que alcancé a ver, es muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo”, enfatizó.

Asimismo, sentenció que los partidos de la alianza no han tenido éxito en los últimos años, en parte por el descontento de los mexicanos con la manera en la que gobernaron.

“El PRD está en vías de extinción, el PAN y el PRI han ido perdiendo los estados que estaban gobernando, entonces más que hablar yo están hablando los ciudadanos”, reflexionó.

Además, agregó que “todavía no han comprendido por qué les está yendo tan mal electoralmente. Han estado perdiendo elecciones del 2018 para todo el tiempo, y siguen hablando como si no hubiese sucedido nada, como si los resultados no importaran, y sí importan”, sentenció

Por otro lado, acusó que algunos de sus compañeros de partido se han excedido en la cantidad de dinero que han gastado durante sus giras por el país.

Durante una conferencia de prensa, la corcholata diplomática no mencionó a ninguno de sus contrincantes en específico, aunque recordó que todos se comprometieron a un proceso austero.

Por esto, Ebrard sostuvo que su equipo presentará una queja ante el partido, para ponerle un alto a estos gastos excesivos.

“Se está contabilizando todo porque contradice lo que firmamos. Lo va a presentar Malú (Micher) en el partido y no porque quiera yo tener conflicto, no es mi propósito, sino porque debe cumplirse lo que dijimos, si no ¿para qué lo firmamos?”, cuestionó.