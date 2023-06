Contienda por candidatura de Morena: ¿Qué pendientes deja Marcelo Ebrard en la SRE?

Este lunes 12 de junio, Marcelo Ebrard acudió a Palacio Nacional para presentar al presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ebrard deja la cancillería para participar en la contienda interna de Morena para seleccionar al candidato presidencial de 2024, el cual será designado a través de unas encuestas cuyo resultado se conocerá el 6 de septiembre.

Todas las ‘corcholatas’ deberán renunciar a sus puestos públicos para participar en la encuesta, por lo que al no terminar sus mandatos dejarán diversos asuntos pendientes.

¿Cuáles son las tareas inconclusas de Marcelo Ebrard?

Encargado de la política internacional de México, Marcelo Ebrard representó al país en diversos eventos alrededor del mundo, principalmente porque el presidente López Obrador eligió hacer pocos viajes internacionales.

Más allá de la representación internacional, uno de los temas que no se han resuelto es la transición de la presidencia de la Alianza del Pacífico, la cual México debió entregar a Perú.

No obstante, desde la destitución del presidente Pedro Castillo y la toma de mandato de Dina Boluarte, el Gobierno de México dejó en claro que no le entregaría a Perú la presidencia, debido a que considera que no se trata de un gobierno legítimo.

El conflicto por esta situación escaló de nivel, al grado que Perú expulsó al embajador de México, mientras que AMLO dio refugio a la familia del presidente depuesto Pedro Castillo.

Otro tema pendiente es la entrega de parte del gobierno de Israel de Tomás Zerón, acusado de tortura de estar involucrado en el caso Ayotzinapa, ya que la nación de medio oriente se ha negado a entregar al exfuncionario.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, el tema principal es la demanda de la SRE por el presunto tráfico de armas hacia nuestro país, además, quien termine el sexenio en la cancillería deberá enfrentar el incremento de ataques a los migrantes y a México por los interesados en la candidatura de los republicanos.

Asimismo, con la salida de Ebrard, se van con él la subsecretaria Martha Delgado, el titular de Pasaportes, Carlos Candelaria, así como Ignacio Aguado, representante de la SRE en Durango y Bernardo Aguilar, representante de la SRE para Europa.