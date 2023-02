¿Qué es la Alianza del Pacífico y por qué AMLO no quiere entregarla a Perú?

Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no quiere entregarle la Alianza del Pacífico a Perú que actualmente está bajo el gobierno de Dina Boluarte, al cual calificó como “espurio”.

“Yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo del Río. No quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer, es contrario a las libertades, a los Derechos Humanos y es antidemocrático”, dijo el presidente López Obrador.

¿Qué es la Alianza del Pacífico?

La Alianza del Pacífico se formó en 2011 y se trata de una iniciativa económica y de desarrollo entre tres países de Sudamérica y México. Los países que la integran son México, Colombia, Chile y Perú. Estos se consideran las economías más fuertes de Latinoamérica.

El sitio oficial indica que se trata de un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración con el objetivo de encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y competitividad de las cuatro economías que lo integran.

Además de relaciones comerciales, la Alianza del Pacífico celebra tratados y acuerdos, además de establecer compromisos de apertura comercial y también se consideran algunos aspectos como:

Comercio de servicios.

Inversión extranjera.

Normas sobre productos.

Propiedad intelectual.

Contratación Pública.

¿Cuáles son los objetivos de la Alianza del Pacífico?

Entre sus objetivos principales está construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, entre otros.

En noviembre se esperaba la reunión de la Alianza en la Ciudad de México para realizar la ceremonia en la cual, el presidente de México le entregaría el estandarte de la alianza regional a Perú. Sin embargo, esto no ocurrió debido a que días antes se desató un golpe de Estado en Perú contra el ex mandatario, Pedro Castillo, y al frente del gobierno quedó Dina Boluarte.