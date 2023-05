AMLO ‘coquetea’ con compra de Banamex si Larrea se baja: ‘es un negocio redondo’

El presidente Andrés Manuel López Obrador ‘coqueteó' con la posibilidad de que el Gobierno de México se sume a la puja para adquirir Banamex, en caso de que Grupo México -de Germán Larrea- retire su oferta para hacerse del banco, como se ha especulado en las últimas horas tras el conflicto por la toma de vías de Ferrosur por parte de la Marina.

Durante la conferencia de prensa matutina del 23 de mayo, el mandatario mexicano dijo que se alegró después de leer la noticia falsa de que el magnate minero supuestamente había declarado que no pagaría siete mil millones de pesos “por algo que mañana me pueden quitar”.

“Después se supo que era una mentira, pero yo hasta me alegré porque dije: ‘bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada’. A la gente de México le interesaría tener acciones y no hay pierde porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240 mil millones de pesos”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

En este contexto, el titular del Ejecutivo dijo que su administración sigue en negociaciones con Grupo México, tras la recuperación de una serie de concesiones por parte del Gobierno de México para incorporar varios kilómetros de vías férreas de Ferrosur al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“Se sigue hablando con Grupo México. No es un asunto personal, yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. No se descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo”, indicó.