Ignacio Mier promueve consulta popular para elegir a los ministros de la SCJN

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que propondrá una Consulta Popular para que el pueblo de México decida si los 11 ministros de la Suprema Corte deben ser electos o no por el voto directo de la gente.

Informó que esta consulta se haría en agosto de 2024, pasado el proceso electoral presidencial, con apego a la ley, y confió en que Morena y, seguramente, sus aliados del PT y PVEM ayudarán a aprobar su realización. “Seremos casi el 60 por ciento”, anticipó.

Expuso que los ciudadanos podrían decidir si los ministros deben ser electos por voto directo, con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial.

Consideró que “hay un gran problema en el Poder Judicial, porque dictan sentencias injustas o no dictan sentencias, tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto en el fuero común como en el fuero federal, y no pasa nada, no hay ninguna responsabilidad solidaria y debería de haber una sanción”.

“Estoy consciente que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”, admitió. El diputado federal reprochó que el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ganen más que el Presidente de la República porque se ampararon.

“Ganando más que el Presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros de la Corte”, dijo.

Enfatizó que “existen privilegios, como el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, la promoción, no en función del Servicio Profesional de Carrera sino de los cuates, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados y más en los que tiene que ver con competencia económica o con cuestiones de carácter administrativo”.