Reserva de la mariposa monarca: Así contribuyen las comunidades a su restauración

Para que las mariposas monarca lleguen cada año a los bosques de Michoacán y Estado de México se deben cumplir ciertas condiciones: la temperatura no debe rebasar los 15 grados, el suelo debe estar lo suficientemente irrigado con las precipitaciones de temporada y los árboles deben tener una densidad capaz de protegerlas de adversidades. Sin embargo, en los últimos años, el clima ha sido más cálido, las sequías se han extendido y las plagas han arrasado con los troncos ya estresados por todos los factores anteriores.

Las personas que habitan la reserva, atentas a los drásticos cambios, han emprendido labores de restauración para que los recursos dañados puedan regenerarse y con estos, todos los organismos que habitan en el ecosistema, incluidos niños, niñas, jóvenes, adultos(as) y ancianos(as).

Este arduo trabajo ha requerido de la ayuda y colaboración de científicos y organizaciones de la sociedad civil como Alternare, dedicada desde hace 25 años a brindar planes de manejo sustentable en la zona para que las y los campesinos puedan aprovechar los recursos naturales al tiempo que ayudan a conservarlos y restaurarlos.

Su centro de capacitación se encuentra en el ejido Rincón de Soto, en la parte norte de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. En las ocho hectáreas que conforman el recinto imparten alrededor de 45 ecotecnias que incluyen la creación de biofiltros; la instalación de sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua pluvial con capacidad para abastecer hasta 20 familias; monitoreo fenológico para identificar los efectos del cambio climático, también brindan talleres para el manejo de incendios y protección de manantiales, entre otras cosas más.

“Nosotros promovemos una alternativa completa y lo primero en que nos fijamos es que sea de bajo costo para que las comunidades la puedan implementar, que se pueda hacer con lo que tengan alrededor y que estén interesadas en capacitarse”, detalla la directora Karen Vega en entrevista para El Financiero.

Mariposas monarca durante el periodo de hibernación en la reserva que alberga los bosques de Michoacán y Estado de México. (Alternare)

A lo largo de su más de 20 años, Alternare se ha granjeado la confianza de sus estudiantes y colaboradores, quienes ven en sus planes una solución a los graves problemas ambientales que enfrenta la zona, así como una vía para coexistir con un área natural protegida sin ser excluidos.

Uno de sus más recientes proyectos, dirigido por uno de los cofundadores de la organización, Gabriel Sánchez, conocido cariñosamente como Don Gabriel, consistió en plantar 70 hectáreas de zarzamora para después exportarlas a Estados Unidos, Canadá y Europa a 75 pesos el kilogramo. La pequeña empresa surgió como una alternativa al cultivo de maíz que no resultaba lo suficientemente redituable y al estar a cargo de campesinos, hubo la libertad para aplicar procesos más amables con el medio ambiente.

“Logramos hacerlo totalmente orgánico, que no es nada fácil, para ellos era como imposible porque estaban acostumbrados a usar los productos químicos para el maíz y otros cultivos, al inculcarles que debía ser un proyecto orgánico, como pusimos el ejemplo, todos llegaron a Alternare a ver la parcela y dijeron, ah pues sí se puede”, comparte orgulloso, Don Gabriel.

Los resultados que obtienen en cada proceso que aplican han servido para que más gente sienta curiosidad por su labor y se cuestione sobre los impactos de sus acciones a largo plazo y más allá del lugar en donde viven.

“Uno de los principales retos que tenemos es promover este tema de conservación y restauración no como si fuera tarea de los habitantes de la región, sino que es tarea de todos, pero también es tarea de todos repensar y tener esa convicción de, para conservar necesitamos a la gente y necesitamos gente organizada, necesitamos un fortalecimiento del tejido social y todo esto son procesos largos, conservar no nada más es ir a reforestar, conservar no nada más es cercar espacios, son problemas complejos y requieren soluciones sociales, económicas y ambientales”, sostiene Karen.

Alternare promueve proyectos productivos que garantizan la seguridad alimentaria de comunidades rurales al mismo tiempo que ayudan a la conservación y restauración del hábitat de la mariposa monarca. (Alternare)

Alianzas por la mariposa monarca

En el marco de su 25 aniversario, Alternare convoca a empresas y organizaciones de la sociedad civil a unirse para enfrentar los efectos del cambio climático en la reserva de la mariposa monarca desde su propia trinchera, a través de la iniciativa RestaurarXLaMonarca.

Una de las empresas que se ha unido a la causa ha sido RingCentral, encargada de brindar servicios de comunicación y colaboración basados en la nube para otras empresas. RingCentral ha proveído a Alternare de una plataforma que condensa telefonía, videoconferencia y mensajería instantánea para que todos sus integrantes, tanto científicos como campesinos, puedan intercambiar información en todo momento.

“Lo que hacemos es brindar a Alternare esta herramienta para que sus oficinas en Ciudad de México y las oficinas que tienen cerca de la reserva puedan estar comunicadas, para que la información esté donde tenga que estar”, dice uno de sus representantes.

A la estrategia ya se han sumado instituciones tanto del sector social y ambiental como de la iniciativa privada pero aún falta mucho por hacer.

Por el momento, Alternare busca desarrollar talleres de identificación de impacto de cambio climático para que las y los habitantes de la reserva compartan las principales afectaciones que observan de manera inmediata -a través de los canales de comunicación facilitados- y de esa manera, se propongan soluciones que puedan ayudar a reducir su vulnerabilidad.

“Con esta alianza lo que buscamos es detectar áreas de oportunidad, ver qué corporativos o aliados podrían estar interesados en sumarse y proponer soluciones concretas”, señala Karen.