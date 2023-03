Las reformas pendientes que deja López Obrador a su sucesor

A menos de dos años de que termine su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dejará una lista de reformas “pendientes” para su sucesor, esto con el objetivo de que continúe la “transformación” de su gobierno.

Tras ser cuestionado sobre una presunta promoción del senador Ricardo Monreal a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), López Obrador dijo lo siguiente en su conferencia matutina de este lunes 6 de marzo:

“Sí pienso que está pendiente una reforma que ya no me va a dejar a mí. Voy a dejar una lista de las reformas pendientes, y no me va a tocar a mí porque ya no tengo tiempo, debo dedicarme de cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas de bienestar, a dejar bien sentadas las bases para la transformación del país. Pero sí hacen falta otras reformas”, admitió el mandatario.

López Obrador señaló que las reformas pendientes son “evidentes”, y que aunque ya no pueda meterse en esos temas, dejará la tarea a su sucesor.

¿Cuáles son las reformas que AMLO dejará pendientes en 2024?

Reforma al Poder Judicial

“Hace falta una reforma en el Poder Judicial... Porque actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto ese poder. Por eso lo defiende Krauze, Cossio y todos ellos... por eso requiere una reforma”, dijo López Obrador, quien con esto no sugiere que todos los funcionarios sean corruptos, pero “está mal”.

“Tiene que hacerse de abajo hacia arriba, porque son jueces, magistrados, ministros... irse renovando. Que los nuevos cargos sean ocupados por gente íntegra, con principios honestos, incorruptibles... verdadero juez. Y que no dejen de tener como referente al pueblo” acusó López Obrador.

Señaló que esta reforma es fundamental para que los impartidores de justicia faciliten cómo reponer proceso en caso de que existan asuntos de fondo que tengan planteamientos erróneos en sus denuncias.

Reforma para eliminar organismos ‘de saqueo’

López Obrador argumentó que se deben eliminar organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y que sus operaciones las debe tomar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“¿Por qué crear un órgano especial? Ah, es que este órgano va a garantizar que no hayan monopolios... ¿Quién maneja este órgano autónomo? ¡Los monopolios! Se llaman agentes preponderantes... porque usaron una tecnología nueva durante el periodi neoliberal para crear todas estas institucionas ‘fachadas’”, acusó López Obrador.

Señaló que eliminaría dependencias de transparencia, ya que existen dependencias que pueden cumplir ese trabajo como:

La Secretaría de la Función Pública.

La Auditoría Superior de la Federación.

La Subsecretaría Anticorrupción.

La Fiscalía General de la República.

También se lanzó contra el sector energético y las dependencias de gobierno que hay en dicho rubro. “No alcanzo a proponer, y lo que hago es que si son siete, y faltan tres, y pueden funcionar con cuatro... No, una cosa excesiva de cargos de este tipo de consejeros. Son becas vitalicias”.

López Obrador señaló que hay funcionarios que “no hacen nada”, y que sus cargos de gobierno se pueden ahorrar.