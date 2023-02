Tesla en México: ¿La empresa de Elon Musk vale más que Nuevo León?

Luego de que se polemizara la posible llegada de Tesla a México por su posible ubicación, la empresa de Elon Musk sigue sin conocer cual será el destino de la nueva gigafábrica que planea ubicar en el país.

Pese a que la idea original era colocar la fábrica en Nuevo León, diversos estados como Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Veracruz o Puebla, se han apuntado para albergar la inversión de más de 10 mil millones de dólares que Tesla realizará, esto luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a la empresa no colocarse en el estado gobernado por Samuel García por ‘falta de agua’, algo que el gobierno estatal ha negado.

“Si no hay agua, no se entregarán los permisos. No es factible”, señaló AMLO la semana pasada, algo que fue revirado por Samuel García: “Nuevo León tiene agua de sobra para darle a Tesla”, dijo tras los dichos del presidente.

Pese a la polémica entre el gobierno federal y el estatal, Nuevo León podría seguir siendo el destino de Tesla, debido a su ubicación geográfica, que podría darle puntos ante otras entidades.

Tesla o Nuevo León, ¿cuál cuesta más?

Respecto a lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Nuevo León produjo entre bienes y servicios en 2021 un total de 100 mil millones de dólares, que se traduce a más de 2 billones de pesos. Pese a que esto le significa ser el tercer estado del país con mayor Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de Ciudad de México y el Estado de México, no necesariamente se acerca al costo de Tesla, pero sí al de otros territorios.

En el mismo periodo de tiempo, Nuevo León igualó en su PIB a dos países latinoamericanos: Venezuela y Bolivia, cuya riqueza conjunta fue estimada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 100 mil millones de dólares.

La empresa fundada por Elon Musk tiene un costo ante el mercado de 623 mil millones de dólares, esto quiere decir, al menos 6 veces más del valor de Nuevo León. Cabe mencionar que el valor de Tesla ha bajado, pues en 2021, la empresa tenía un valor cercano a los 1.2 billones de dólares.