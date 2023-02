‘Y lo volvería a hacer’: Santiago Creel se siente firme ante petición de diputados de removerlo

“Estoy firme”, aseguró el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, frente a la petición de removerlo de la presidencia de San Lázaro y sobre sus aspiraciones presidenciales.

“Estoy firme, hice lo que debía hacer y lo volvería a hacer”, enfatizó Santiago Creel, luego de haber permitido el ingreso de militares armados al recinto legislativo de San Lázaro.

El miércoles 1 de febrero, Santiago Creel, impidió el acceso al pleno a personal armado del Ejército mexicano, pero sí se llevaron a cabo los honores a la bandera dentro del recinto legislativo.

En conferencia de prensa, Creel dijo que los soldados traían fusiles de asalto, lo cual no está permitido en el salón de plenos, según la legislación vigente.

Creel argumentó que la legislación indica que el “salón de sesiones es inviolable” y que está prohibido el acceso de personas armadas.

“No podía, no puedo y tampoco lo haré en el futuro, permitir la entrada de personal armado, así sea del ejército, de la armada, o de cualquier otra corporación que utilice armas de fuego en el salón de sesiones aquí no. Si quieren desplegar Fuerza Armada lo pueden hacer en otros espacios no en el espacio del parlamento”, señaló Creel.

Entrevistado en Querétaro donde este domingo asistió a la celebración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Santiago Creel señaló que el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) deberán responder ante la solicitud que realizaron de removerlo de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Pregúntele a quienes lo hicieron, no a mí. Yo estoy firme, hice lo que debía hacer, lo volvería a hacer y si se intenta de nuevo también”, dijo.

Firme aspiración presidencial de Santiago Creel

Asimismo, el diputado panista Santiago Creel reafirmó su interés de contender por la Presidencia de la República por Va por México, y señaló que la alianza será fundamental para seguir adelante en 2024.

“Yo soy alguien que promueve las alianzas, promoví la alianza en 2018, volví a reiterar lo de la alianza en 2019, la pudimos concretar hasta 2021 y este país debe gobernarse con la pluralidad y diversidad, no con una visión única, no con un solo proyecto, debe surgir de la sociedad, debe ser plural y diverso”, enfatizó.

Creel Miranda comentó que la alianza fortalece y sí sirve, y puso como ejemplo que obtuvieron los mismos votos federales en 2021 que la coalición oficialista.

“Lo que hace daño es estar divididos, unidos nos da fortaleza. Es una alianza electoral, de gobierno y una alianza legislativa, es una alianza por seis años”, añadió.

Creel afirmó que es necesaria una “reconciliación” para el país.

“Yo creo en una política plural, diversa de diálogo, de entendimiento de intercambio de ideas, de acuerdos, de consensos, es un país muy complejo que no puede gobernar con una visión única, que no se puede, no se debe (...) hay que buscar una reconciliación nacional para que este país unido salga adelante, no hay un solo país en el mundo que dividido avance o se desarrolle, esto lo demuestra la historia”, señaló.