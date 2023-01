Lilly, Creel, Beatriz, Ruiz Massieu: que la gente elija al candidato de oposición

La candidatura a la Presidencia de la República de la alianza Va por México, para 2024, debe ser definida por la ciudadanía, coincidieron aspirantes de la oposición, tanto de PAN, PRI y PRD.

Los panistas Lilly Téllez y Santiago Creel, y los priistas Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, así como el perredista Miguel Ángel Mancera, consideraron, además, que el método –el cual debe ser definido por consenso– debe garantizar la candidatura más competitiva.

“Yo no tengo el método, pero si sé cuál no; es decir, no podría ser un método nada más de los partidos, no. No puede ser un método que no tome en cuenta a los ciudadanos, no”, consideró De la Madrid.

Para el secretario de Turismo en la administración de Enrique Peña Nieto, el método, además de que debe ser económicamente viable y garantice piso parejo a los participantes, “tiene que ser un híbrido” que debe tomar en cuenta no sólo la opinión de los partidos, que son los que postulan, y de su militancia, sino, sobre todo, debe tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, porque, proyectó, ésta quizá pudiera ser la elección “más ciudadana” que hubiéramos enfrentado.

El priista explicó a EL FINANCIERO que el método, además, debe contemplar debates abiertos, donde los ciudadanos puedan participar no sólo con sugerencias, sino incidir y escoger a la persona con quien se sientan más en confianza y le gustaría que encabece la alianza.

De acuerdo con la senadora panista Lilly Téllez, siempre apoyará una amplia participación ciudadana, aunque aceptará el método que determinen los partidos.

En tanto, el líder de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, estimó, por otra parte, que la gente es la que debe elegir al candidato a la Presidencia de la oposición.

“Que la elija la gente. El método debe encontrarse de consenso. Hoy no tenemos decidido uno. Yo considero que debe haber encuestas cruzadas”, opinó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, puntualizó a este diario que el método debe conjugar de manera equilibrada la legitimidad del candidato, un proceso ordenado y eficaz para que no se descarrile el proceso o la elección, y el cumplimiento tanto con las leyes electorales, como los estatutos internos del PAN, con el objetivo de elegir al mejor y más competitivo de los candidatos.

Además, puso énfasis en que el método de elección del candidato presidencial de la oposición debe contemplar la participación, en una adecuada combinación, tanto de los partidos, como de la sociedad.

La senadora del PRI y excanciller Claudia Ruiz Massieu, por otra parte, ha dicho que lo más importante es que el proyecto opositor sea incluyente, plural y diverso, en el que “sea la ciudadanía la que defina quién es la mejor persona para encabezar el proyecto y que sume a la mayoría”.

En tanto, la legisladora Beatriz Paredes, también del Revolucionario Institucional, ha manifestado, en rueda de prensa realizada la semana pasada, que lo más saludable es realizar elecciones primarias para elegir a quien sea el candidato de la alianza Va por México.

Además, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, ha señalado que, de cara a 2024, Acción Nacional debe abrir la puerta no sólo a los panistas, sino, también, a los aspirantes de otros institutos y de la sociedad civil.