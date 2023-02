Elecciones 2024: Esta es la pregunta que Ebrard quiere en la encuesta entre ‘corcholatas’

La pregunta que se haga en la encuesta para elegir al candidato de Morena tiene que ser una y sencilla, pidió Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura presidencial del partido guinda.

“Ha habido mucha discusión sobre las encuestas en los estados y no puede ser a nivel nacional lo mismo. Eso sería una catástrofe y eso se resuelve primero simplificando la pregunta”, dijo el canciller en entrevista con El Financiero este jueves.

El funcionario opinó que la pregunta tiene que ser clara: “¿Quién quieres que sea el candidato?”. Debajo de esta, deberán aparecer los nombres de los y la aspirante presidencial de Morena.

Ebrard insistió que la encuesta tiene que ser un proceso abierto tanto al escrutinio de la ciudadanía como de las casas encuestadores que participen.

“Sugerimos que se hiciera una representación de todas las partes que vamos a participar para que técnicamente estemos conformes y seguros de lo que se está haciendo. Que haya varias empresas que participen, que haya supervisión. No creo que deba haber ninguna razón para que eso sea un tema de debate, salvo que no quieras abrirlo, y en ese caso la pregunta sería, ‘¿y por qué no lo vas a abrir?’”, señaló.

Al ser cuestionado sobre los motivos por los que quiere ser presidente, Ebrard sostuvo que conoce los problemas que tiene México y se siente preparado para poder ayudar a superarlos.

Así va la popularidad de Ebrard de cara a las elecciones 2024

En la última encuesta de El Financiero sobre las ‘corcholatas’ presidenciales de Morena, el canciller obtuvo 23 por ciento de las preferencias a la pregunta de a quién preferiría la ciudadanía como el abanderado guinda. El funcionario quedó a dos puntos porcentuales de la líder Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno.

Sin embargo, cuando se hizo la misma pregunta solo a personas que se identifican como morenistas, Ebrard obtuvo 35 por ciento de las preferencias contra 33 por ciento de Sheinbaum.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que la convocatoria para la encuesta que elegirá a la o el candidato se publicará en julio de este año.