Yasmín Esquivel: Abogado explica por qué sí es posible deshabilitar a la ministra de la Corte

Luego de que se comprobara que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, sí plagio su tesis de licenciatura, el consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, Miguel Alfonso Meza, señaló que es posible deshabilitar a la funcionaria de su cargo.

Yasmín Esquivel podría ser destituida ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 115, prevé que, tanto para faltas graves como no graves, puede destituirse, suspender e inhabilitar a los servidores públicos.

Miguel Alfonso Meza informó, este jueves 12 de enero, que denunció a la ministra ante la SCJN por dos faltas administrativas: por no preservar la dignidad ni el profesionalismo propios de la función judicial y por ineptitud en el desempeño de su cargo.

“Inepta no es un insulto: significa que no es apta para desempeñar el cargo de ministra”, detalló Alfonso Meza a través de Twitter.

“Ahora falta esperar a que la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, resuelva si debe iniciarse una investigación por la denuncia. Confío en que resolverá apegada a nuestras leyes y la Constitución”, concluyó.

Hoy presenté esta denuncia en la Suprema Corte contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa.



Ayer, la UNAM confirmó su plagio. Eso implica que también declaró falsamente ante el Pleno de la Corte y la Fiscalía de la CDMX.



Abajo comparto la denuncia completa: pic.twitter.com/HTXivCfcsE — Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) January 12, 2023

Plagio sin castigo: ¿Por qué la UNAM no puede invalidar título de Yasmín Esquivel?

“De la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”, explicó la Universidad en un comunicado.

Eduardo Andrade Sánchez, constitucionalista y exabogado general de la UNAM, abundó que los títulos profesionales de la máxima casa de estudios son intocables.

“Una vez que un jurado revisa una tesis, porque hay un jurado que las revisa, que las estudia, el sustentante debe de defender su tesis y demostrar los conocimientos de la carrera. Y después de eso, hay una determinación del jurado aprobando o no a los sustentantes. Puede haber una tesis que no tenga ni siquiera un valor académico sólido, pero si el jurado la aprueba y pasa el examen la persona, obtiene su título (...) La FES Aragón no está aplicando ningún procedimiento jurídico de validación de tesis, porque no tiene esas facultades”, puntualizó el especialista en entrevista para Radio Fórmula.

En el comunicado del miércoles 11 de enero, la UNAM señaló que turnará el contenido de la resolución de la FES Aragón a la Secretaría de Educación Pública “para los fines a que haya lugar”.