Adán Augusto ‘minimiza’ plagio de ministra Esquivel: ‘Hay problemas más importantes’

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, minimizó el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel.

En su visita a Veracruz, el funcionario aseguró que existen temas más importantes por los que preocuparse mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debería ser la que se encargue del tema Esquivel, agregó.

“Yo creo que las autoridades universitarias tendrán que revisar y, en su caso, emitir una especie de resolución. Creo que en esto como en otros asuntos, que de hecho tendrá que la ministra exponer sus razones y dependiendo la resolución de la universidad (...) hay problemas mucho muy importantes en el país que se están atendiendo todos los días. Lo otro que lo resuelvan las autoridades universitarias, no es un asunto de Gobierno”, sentenció.

Esta declaración la brinda el secretario luego de que la FES Aragón determinó que la tesis de la ministra es una “copia sustancial” de la de otro exalumno. La UNAM subrayó que no tiene mecanismos para invalidar el título.

La institución dijo que remitirá la investigación y conclusiones sobre la tesis de la ministra Esquivel a la Secretaría de Educación Pública “para los fines a que haya lugar”, algo que fue duramente criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su ‘mañanera’ de este jueves.

“Yo lo planteé aquí, ellos debían resolver. Su tribunal tenía que hacer la recomendación sobre si es válido o no el título. Vamos a ver nosotros, se va a analizar. Lo mejor es que la UNAM diga: sí o no, es válido su título o no es válido. Lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos”, protestó.

Adán Augusto afirma que hay Gobierno en Veracruz

El secretario afirmó que existe gobernabilidad en Veracruz luego de los hechos de violencia donde dos policías fueron privados de la libertad y posteriormente localizados asesinados y otros incidentes que se han registrado.

Además sostuvo que ya se reestableció el orden en Culiacán luego de la detención de Ovidio Guzmán, un evento que generó problemas de seguridad en la región.

“Se ha reestablecido el orden, incluso en Jesús María (donde fue el hecho) ya regresa a la normalidad”, sentenció.