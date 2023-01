Graue se ‘lavó las manos’: AMLO critica a la UNAM por no decidir qué pasará con título de Yasmín Esquivel

El presidente Andrés Manuel López Obrador ‘reclamó' que la Universidad Nacional Autónoma de México no resolviera si el título de licenciatura de la Ministra Yasmín Esquivel es válido o no y acusó al rector de la UNAM, Enrique Graue, de “lavarse las manos”, como Poncio Pilato.

Después de que la FES Aragón confirmara que la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí plagio su tesis para recibirse de la carrera de Derecho en 1987, la UNAM anunció que carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por ellos mismos, por lo que pidió a la Secretaría de Educación Pública resolver el caso.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario mexicano recriminó que la UNAM le ‘echara la bolita’ a la SEP; sin embargo, afirmó que su administración “no evadirá” la responsabilidad y dijo que darán una respuesta el lunes de la próxima semana.

“Yo lo planteé aquí, ellos debían resolver. Su tribunal tenía que hacer la recomendación sobre si es válido o no el título. Vamos a ver nosotros, se va a analizar. Lo mejor es que la UNAM diga: sí o no, es válido su título o no es válido. Lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos”, protestó AMLO en Palacio Nacional.

“De todas maneras vamos nosotros a ver el asunto. Si ya le pasaron la responsabilidad a la SEP (de tomar la decisión) nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver [...] yo creo que el lunes para que nos dé tiempo de ver legalmente cómo está la situación”, añadió.

¿Por qué la UNAM no puede invalidar título de Yasmín Esquivel?

La UNAM determinó que la tesis presentada por la abogada Yasmín Esquivel en 1987 es “una copia sustancial” del trabajo presentado en 1986 por Edgar Ulises Báez, quien estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El resultado de la investigación fue entregado por el director de la FES Aragón a la Rectoría de la máxima casa de estudios. Sin embargo, la UNAM dejó en claro una cosa: el título de Esquivel se queda.

“De la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”, explicó la UNAM en un comunicado.

Eduardo Andrade Sánchez, constitucionalista y exabogado general de la UNAM, abundó que los títulos profesionales de la máxima casa de estudios son intocables.

“Una vez que un jurado revisa una tesis, porque hay un jurado que las revisa, que las estudia, el sustentante debe de defender su tesis y demostrar los conocimientos de la carrera. Y después de eso, hay una determinación del jurado aprobando o no a los sustentantes. Puede haber una tesis que no tenga ni siquiera un valor académico sólido, pero si el jurado la aprueba y pasa el examen la persona, obtiene su título (...) La FES Aragón no está aplicando ningún procedimiento jurídico de validación de tesis, porque no tiene esas facultades”, puntualizó.