EsClaudia: Esto dijo AMLO sobre la campaña ilegal de Sheinbaum con anuncios espectaculares

'Hay que tener cuidado con los excesos, aprehender a autolimitarse y respetar al pueblo', dijo AMLO sobre los espectaculares con la leyenda #EsClaudia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre los anuncios espectaculares que se colocaron en varias ciudades con la leyenda #EsClaudia, promocionando la campaña anticipada e ilegal de Claudia Sheinbaum en busca de la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano evitó posicionarse directamente contra la jefa de Gobierno de la CDMX; sin embargo, dijo que el pueblo es sabio, y que a quien intenta ‘pasarse de listo’ con el pueblo, no le va bien.

“Eso es un asunto del movimiento, del partido, lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno; para mí todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera, tienen un perfil excepcional”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“Yo no me meto en eso, lo único que puedo decir es que tenemos un pueblo muy politizado (...) Es un pueblo muy consciente, entonces al que se quiere pasar de listo, no le va bien, la gente está ahí, viendo”, añadió.

Tras estas declaraciones, el titular del Ejecutivo recordó que previo a las elecciones del año 2000, Porfirio Muñoz Ledo dejó las filas del PRD para unirse a la campaña y gobierno de Vicente Fox; hecho que el pueblo no olvidó, ni siquiera cuando regresó a trabajar como asesor de AMLO cuando fungía como jefe de Gobierno del Distrito Federal.

“Hay que tener cuidado con los excesos, aprehender a autolimitarse y respetar al pueblo”, sentenció sobre el tema.

Claudia Sheinbaum en la ‘tablita’; es la ‘corcholata’ con más sanciones

De las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador para competir por la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024, Claudia Sheinbaum es la que más viola la ley electoral.

La mandataria capitalina suma 13 sanciones por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 11 de ellas son inapelables, pues ya son “cosa juzgada”, dos más están en proceso.

A Marcelo Ebrard se le han impuesto dos sanciones, mientras que a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal sólo una. En estos tres casos se trata de sentencias firmes.

Sheinbaum también es la corcholata que más confronta al TEPJF, al que ha calificado de parcial, de robar candidaturas e, incluso, de hostigarla por realizar actos de democracia.