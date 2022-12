¿Y la no intervención? AMLO y los países y políticos a los que ha salido a defender

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la política exterior de México es “la no intervención”. (Cuartoscuro)

Tras la crisis política que vivió Perú este miércoles 7 de diciembre, luego de la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la política exterior de México es “la no intervención”.

“Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú”, escribió en sus redes sociales.

No obstante, en la misma publicación López Obrador defendió la postura de Castillo, quien ayer, antes de ser detenido, anunció a medios de comunicación que disolvería el Congreso de Perú y convocaría a nuevas elecciones ante la sospecha de que diputados votarían su destitución.

“Desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se ha mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución”, expresó el mandatario en redes sociales.

La opinión del mandatario mexicano levantó críticas entre académicos, como Denise Dresser, quien aseguró que López Obrador sí intervino con su punto de vista:

“AMLO dice que respetará la política de no intervención, pero luego pasa a intervenir, y en defensa de un intento fallido de auto-golpe en Perú, condenado por la comunidad internacional. Una lamentable intervención justificatoria con el argumento de “lo orillaron a ser dictador”, señaló.

Sin embargo, esta no es la única vez que el presidente de México interviene o lanza su opinión sobre los acontecimientos políticos que viven otros países, por ello, a continuación, te presentamos un breve recuento.

AMLO defiende a Cuba y reclama a EU fin al bloqueo económico

En septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado en favor de Cuba y pidió al Gobierno de Estados Unidos que levante el bloqueo a la isla.

En esa ocasión, el mandatario federal destacó que ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo o país. Incluso citó a George Washington al decir que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos.

“Dicho con toda franqueza, se ve mal que el Gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que este, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio Gobierno”, apuntó.

Si esta estrategia tuviera éxito, sería un triunfo vil y canallesco, añadió López Obrador. Además de señalar que el presidente Joe Biden tiene una gran sensibilidad política y que espera que actúe con grandeza y dé fin a los agravios hacia Cuba.

¿AMLO a favor de Rusia? México ‘no le entra’ a represalias económicas vs. Moscú

En marzo pasado, el Gobierno Federal externó que con el propósito de que México mantenga buenas relaciones con otros países, se abstendrá de aplicar sanciones económicas en contra de Rusia o cualquier otro país involucrado en la guerra con Ucrania.

“No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto.

“En la cuestión económica, no podemos cerrar nuestro territorio a nadie”, remarcó.

Desde el inicio de los ataques rusos en la región de Donbas, muchos países se han sumado a Estados Unidos en la imposición de medidas punitivas de corte económico en contra de Moscú como una forma de darle fin al conflicto.

Sin embargo, este no fue el caso de México que dejó claros los límites de su participación.

“Estamos en contra de las invasiones, ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de la ONU y estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania pero no podemos más, no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior”, afirmó.

AMLO llama a colombianos a ‘elegir bien’ en las elecciones

En junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al pueblo colombiano a “elegir bien” durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia de 2022, en la que competían Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

En aquella ocasión, el mandatario mexicano afirmó que hace falta una “transformación” en el país sudamericano.

“Deseo que los hermanos colombianos elijan bien y que se piense en una transformación. Hace falta un cambio verdadero, pero no solo en Colombia, también en Estados Unidos y en todo el mundo. Hace falta una sacudida”, señaló.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pidió a López Obrador no injerir en las elecciones de Colombia.

“Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores”, publicaron.

Nicaragua debe garantizar libertad sin represión ni encarcelamientos, pide AMLO

En junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Nicaragua debe garantizar la libertad sin optar por la fuerza y encarcelamientos.

El país de América central fue ‘golpeado’ por una crisis política que inició con protestas sociales en 2018, a lo que la actual administración en esa nación se ha referido como un ‘fallido golpe de Estado’.

“Consideramos que se deben de garantizar las libertades y no debe de haber represión. Ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo se debe de optar por la fuerza porque nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No (se debe) encarcelar”, sostuvo López Obrador en su conferencia ‘mañanera’.

Tras lanzar su opinión, el mandatario recordó que la política exterior de México exige no intervenir en asuntos de otros países; sin embargo, apuntó que sí se puede externar una opinión respetuosa en materia de derechos humanos.

AMLO apoya a Cristina Fernández pese a política de no intervención

En agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política exterior del país se conduce bajo el principio de no intervención, aunque respaldó a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en una causa judicial por corrupción.

Además, consideró la causa judicial en su contra por supuesta corrupción busca apartarla de la actividad “pública, política y electoral” para implantar un “modelo neoliberal” en el país sudamericano.

En esa fecha, López Obrador divulgó en redes sociales un comunicado de fuerte apoyo político a la expresidenta (2007-2015) y duras críticas contra la justicia argentina.

“El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales”, dijo.