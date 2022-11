Ricardo Monreal confirma diálogo con dirigentes de Va por México: ‘No me hace un traidor’

Desde Madrid, España, el senador de Morena, Ricardo Monreal, confesó que ha conversado con los dirigentes de la alianza ‘Va por México’, lo cual “no me hace de ninguna manera un traidor” o que no esté con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo he platicado con todos los partidos, no me gusta avergonzarme de ello porque no lo siento, el dialogar y platicar con grupos políticos distintos al mío no nos hace menos (…) no me hace de ninguna manera un traidor ni menos un mexicano que no esté con el Presidente”, sostuvo.

Al ser cuestionado sobre si abandonará a Morena e irá en alianza con el PAN-PRI-PRD, Moreal afirmó que aún está en procesos de definición: “no está tomada la última y simplemente he tenido reuniones con distintos dirigentes, como lo hago siempre, como coordinador de la mayoría en el Senado”.

Por esta razón, el aún morenista aseguró que es un hombre que cree en el diálogo, por ello, se reúne con mucha frecuencia con todos los políticos, ya que “no es de ninguna manera ni vergonzoso, ni tampoco clandestino, abiertamente, y tengo buena relación con toda la oposición y obviamente con los dirigentes de Morena”.

Sobre los roces que ha tenido con sus compañeros de Morena, el legislador señaló que le tiene respeto a todos los militantes y remarcó que le ha sido leal al movimiento que dirige López Obrador durante 26 años.

“Yo tengo 26 años formando parte del movimiento que encabeza el presidente de López Obrador, he sido leal al movimiento, he creído conveniente que reflexionemos sobre nuestro futuro y he solicitado profundizar la democracia dentro de mi partido y no acudir a la imposición”, dijo.

Por último, respaldó al jefe del Ejecutivo sobre la postura de que España pida perdón a México por los “daños” que le hizo en el pasado: “Estoy de acuerdo con el presidente López Obrador en su reclamo histórico, aunque también creo que debemos mirar al futuro y que debemos distensar las diferencias que existen o que pudieran existir”.