‘¿Resurgió el amor?’ Monreal salta por AMLO: ‘No necesita marchas, tiene alta popularidad’

La marcha que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de noviembre “no la necesita” el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque mantiene niveles de popularidad del 60 por ciento, consideró el senador Ricardo Monreal.

El líder de la bancada de Morena en el Senado estimó que la marcha del próximo domingo será la más grande en la historia del México moderno, ya que rebasará la participación de un millón de personas.

De acuerdo con el legislador zacatecano, la legitimidad acompaña al primer mandatario del país, por lo que tendría que demostrar nada en las calles.

“Aún cuando no vinieran a marchar, lo que yo creo que va a ser la más grande marcha en la historia del México moderno, yo creo que va a rebasar el millón de personas, pero aun cuando no viniera ese millón de personas el presidente va a mantener su nivel de aceptación y popularidad; no va a ganar más ni menos”.

“La legitimidad lo acompaña y no tiene por qué demostrarse eso en la calle, porque la gente lo dice y lo afirma. Más del 60 por ciento está con él, lo apoya. Entonces, esa muestra del próximo domingo pareciera ser muy fuerte, pero no la necesita el Presidente de la República. Eso es lo que creo”, dijo en entrevista.

Estos funcionarios acompañarán a AMLO en marcha del 27 de noviembre

Estos son algunos de los funcionarios que ya reiteraron su apoyo al mandatario y confirmaron su presencia a la movilización del 27 de noviembre en la Ciudad de México: