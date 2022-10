Oposición quiere ‘circo para el Facebook’ con titular de la Sedena: Mario Delgado

En los partidos de oposición “no hay seriedad en el debate” y solo quieren “circo para el Facebook”, esto en torno a su exigencia de que Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), comparezca ante los legisladores, acusó este miércoles Mario Delgado, presidente de Morena.

“No hay condiciones, no hay seriedad, no puede ir el Secretario de Defensa, el de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública a una Cámara donde los diputados de la oposición lo que quieren es circo; le han restado mucha seriedad al debate legislativo, ellos quieren que vayan para montar un show, pero no para discutir en serio el tema de seguridad en el país”, comentó.

El comentario viene después de que el secretario Sandoval canceló una reunión con diputados que se realizaría en las oficinas de la dependencia, esto con motivo del hackeo a la dependencia y cuya información ha sido publicada como los Guacamaya Leaks.

El encuentro estaba programado para cumplirse según lo previsto hasta la publicación de una carta “en términos por demás irrespetuosos” que el diputado Sergio Barrera, secretario de la Comisión de la Defensa Nacional, envió a Sandoval.

Tras ese hecho, el secretario de la Sedena informó al presidente de la Comisión que la reunión quedaba cancelada, explicó Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

‘Si no hay seriedad, no hay comparecencias’

Delgado consideró que a los legisladores de oposición no les interesa debatir sobre temas de seguridad en el Congreso.

“Basta ver el debate que hubo en el tema de la Guardia Nacional, para ver cómo legisladores de estados donde ellos gobiernan se dedicaron a denostar o estar en contra de la iniciativa, cuando ellos saben que la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional es fundamental para mantener la paz y la tranquilidad”, apuntó.

Por ello, el líder de Morena se mostró a favor de que los titulares de la Defensa Nacional, de la Marina y de Seguridad no tengan comparecencias en la Cámara de Diputados hasta “que se recupere el nivel del debate”.