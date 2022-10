Adán Augusto se lanza vs. gobernadores de oposición: ‘No vamos a esconder la violencia’

Adán Augusto López dijo que no va a esconder sus críticas a los gobiernos locales en los que hay problemas de seguridad. (Cuartoscuro)

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continúa con la pelea de acusaciones frente a los gobiernos estatales del PAN y Movimiento Ciudadano, y este martes 18 de octubre dijo que no va a ocultar los problemas de seguridad de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua.

“Y aunque después me acusan los gobernadores de que los estoy atacando, ¿Qué vamos a esconder? Que en Guanajuato campea la delincuencia o que en Nuevo León no hay policía, o que Chihuahua es presa del crimen organizado, ya no hablemos de Jalisco”, dijo Adán Augusto López este martes.

El lunes 17 de octubre el titular de la Secretaría de Gobernación criticó abiertamente a los gobiernos opositores, a lo que Samuel García, gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por el mismo partido, respondieron con un respaldo a sus órganos civiles de seguridad.

Por un lado, Samuel García escribió en Twitter que la Fuerza Civil, nombre que tiene la policía en Nuevo León, es una de las mejores del país y que ha ofrecido mejores resultados.

Del otro lado, Enrique Alfaro publicó un video en redes sociales en el que criticó la postura de Adán Augusto López, y respaldó con datos del Secretariado Ejecutivo que Jalisco tiene una de las tasas de homicidio más bajas a comparación de algunas entidades de Morena.

Adán Augusto López también había dicho que habló con Enrique Alfaro para pedir que los senadores de Movimiento Ciudadano votaran en favor de mantener al Ejército en las calles hasta 2028 y que Alfaro ‘le dio largas’. El gobernador dijo que era irresponsable difundir esa conversación porque él no se tiene que encargar de la labor legislativa del partido que representa.

Finalmente, Adán Augusto López admitió que tienen problemas de seguridad en Zacatecas y Michoacán, estados gobernados por Morena, esto para no herir ninguna susceptibilidad y “para que no nos digan”.