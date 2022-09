AMLO defiende plan de paz mundial ante acusaciones por ser un supuesto ‘plan ruso’

Tras el mensaje emitido por el asesor del presidente ucraniano Volidímir Zelenski en el que afirma que el plan de paz mundial de López Obrador es un “plan ruso”, el presidente de México señaló que su mensaje fue distorsionado.

“Inventan o les dan mal la información de las agencias, reproducen cosas que no son ciertas”, comentó este lunes sobre el tema.

Al ser cuestionado sobre las expectativas que tiene de la propuesta que será presentada por Marcelo Ebrard en los próximos días ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario reconoció que aún hace falta informar al respecto.

“No se conoce bien la propuesta, ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más pero quienes vieron pero son sectarios o están a favor de una de las partes lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta que es buscar la paz y me pusieron del lado de Rusia, ya eso ya lo he padecido en otros tiempos”, acusó y recordó cuando durante su campaña presidencial, opositores denunciaron una supuesta injerencia rusa en las elecciones.

“Grabé un mensaje, decía que estaba esperando que emergiera un submarino ruso que me iba a traer el oro de Moscú, que ya no era Andrés Manuel sino Andrés Manuelovich y sí tenía un loro pero en Palenque”, bromeó.

#EnLaMañanera | "Vamos a esperarnos porque no se conoce bien la propuesta", dijo @lopezobrador_ sobre su plan de paz, que fue criticado, y que de acuerdo al mandatario quienes están en contra distorsionaron el sentido de la propuesta y lo pusieron del lado de #Rusia. pic.twitter.com/OSwZnVRtr7 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) September 19, 2022

El mandatario incluso acusó “vulgaridad mental” por parte de los opositores a su plan.

“De manera muy vulgar se descalifica, una vulgaridad mental que se padece cuando no hay convicciones cuando no hay ideales, cuando se actúa por intereses políticos y económicos, todo eso se tiene que padecer en tiempos de transformación, son gajes del oficio”, apuntó.

AMLO confía en que plan de paz mundial obtenga respaldo general

Más adelante, López Obrador expresó su confianza en que su plan obtenga un respaldo general en la reunión organizada por Naciones Unidas. “Conviene a todos”, dijo.

Adelantó que el representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente y en canciller Marcelo Ebrard han trabajado para difundirlo previo a su presentación en la asamblea.

“Ya se ha venido trabajando en la ONU con sus representantes, el doctor Juan Ramón de la Fuente vino a consulta, le envié un documento y acordamos de que iba a empezar a entrevistarse con los representantes de todos y lo ha hecho y Marcelo también, se va a unos días antes, va a hacer esa labor y luego formalmente se presenta la propuesta”, detalló.