¡Vengache pa’ aca! Moreira invita a MC a alianza con Va por México

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió a los miembros del partido Movimiento Ciudadano (MC) “reflexionar” sobre unirse a la alianza “Va por México” si desean ganar en las elecciones de 2023 y 2024.

“Es importante que MC reflexione sobre lo mismo (la alianza) o sea, la unidad con MC en pasados comicios y en estos hubiera generado triunfos”, comentó Moreira en entrevista con diferentes medios de comunicación.

Del mismo modo, pidió al partido naranja que piense en lo que va a suceder con el estado de Nuevo León y Jalisco, ya que el funcionario expresó que van a requerir una alianza “porque yo no veo que en un futuro ellos vayan a lograr repetir”.

El legislador indicó que Movimiento Naranja debe tener en cuenta que las encuestas apuntan, según sus testimonios, a que la alianza Va Por México tiene mayores posibilidades de convertirse en un verdadero contrapeso para el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones que se avecinan.

“Es evidente que este país está pidiendo que haya una alianza nacional. MC tiene que reflexionar y saber que si queremos una opción distinta para este país tenemos que ir todos juntos”, añadió.

Las declaraciones se dieron tiempo después de que Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC) reiterara, como en varias ocasiones, que su partido no se unirá a la alianza Va por México, conformada por el PRI-PAN-PRD, a la que calificó como una “verdadera tragedia electoral”.

“Frente a quienes imploran que MC se sume a un proyecto fracasado, nosotros desde Guadalajara advertimos que no vamos a dar un paso frente a la tragedia que han construido de un barco que va a pique, que no inviten a Movimiento Ciudadano a subirse al Titanic, eso no lo vamos a permitir”, expresó el político.