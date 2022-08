Guardia Nacional mantendrá carácter civil aunque dependa de la Sedena: AMLO

AMLO dijo que está buscando un 'mecanismo legal' que no requiera la reforma constitucional y que no viole la Constitución para integrar la Guardia Nacional a la Sedena. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Guardia Nacional mantendrá un carácter civil, a pesar del acuerdo que presentará esta semana para que la GN pase “completa” a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario reiteró que su administración utilizará todos los recursos legales a fin de garantizar la operatividad de la Guardia Nacional a largo plazo.

“Va a seguir siendo una institución de carácter civil dependiendo de la Secretaría de la Defensa”, aseguró AMLO en Palacio Nacional.

”Vamos a esperarnos. Yo tengo la obligación moral de defender este punto”, añadió.

Asimismo, y a pregunta expresa, AMLO negó que “gobernar a partir de acuerdos y decretos” sea autoritario, pues, aseguró, no está violando la Constitución.

“Si no violo la Constitución —que no lo voy a hacer nunca—, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar (…) Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada, (…) todo lo que beneficia al pueblo, lo rechazan”, apuntó.

Recordó que la Guardia Nacional tiene más de 110 mil efectivos en campo, “todos formados, capacitados, distribuidos en el territorio. Hay estados de la República en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que están cuidando al pueblo que los policías estatales y municipales”.

Poder Judicial será el encargado de resolver acuerdo sobre Guardia Nacional: AMLO

En este contexto, López Obrador también detalló la ruta con la que planea integrar la Guardia Nacional a la Sedena y afirmó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien finalmente decidirá el futuro de esta institución de seguridad.

El mandatario adelantó que repetirá la estrategia que utilizó con la Ley Eléctrica, ya que los legisladores del bloque opositor anunciaron una moratoria constitucional.

“Como sé que los conservadores están en huelga y todo lo rechazan, entonces no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta”, planteó.

“Pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara -de Diputados- y en el Senado y podemos con eso modificar leyes. Si no se aprueba la reforma constitucional, pues se va a aprobar la reforma de ley y ya lo anunciaron y están en su derecho y van a ir a la SCJN a impugnar, a decir que es inconstitucional”, continuó.

Subrayó que en este escenario, será el poder Judicial el que va resolver como ocurrió con la Ley Eléctrica.